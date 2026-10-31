PRONEVERIO MILIONE EVRA: Još jedna prevara u ukrajinskoj odbrambenoj kompaniji

BIVŠI rukovodilac jedne državne ukrajinske odbrambene kompanije osumnjičen je za proneveru miliona dolara putem fiktivnih posredničkih poslova, saopštila su antikorupcijska tela te zemlje.

Foto:Robert Harding Productions / robertharding / Profimedia

Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) i Specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo (SAP) saopštili su da je ova šema oštetila državu za 1,1 milijardu grivni (oko 43 miliona dolara).

Ove agencije, koje uživaju podršku Zapada i često usmeravaju svoje aktivnosti ka bliskom okruženju Vladimira Zelenskog, nisu navele ime osumnjičenog. Saopštile su samo da je on ranije rukovodio podružnicom kompanije "Ukrspeceksport" – državnog preduzeća koje ima ekskluzivno pravo na izvoz i uvoz vojne opreme.

Prema navodima istražitelja, bivši rukovodilac ove državne firme je 2015. godine potpisao ugovor sa jednom stranom kompanijom, prema kojem je ona trebalo da posreduje u prodaji ukrajinskih vojnih proizvoda u inostranstvu.

Međutim, utvrđeno je da je ukrajinska firma samostalno vodila sve pregovore sa kupcem iz jedne bliskoistočne zemlje, dok strana kompanija u tome uopšte nije učestvovala, navodi se u saopštenju.

Uprkos tome, zvaničnik je potpisao falsifikovana dokumenta o navodnim posredničkim uslugama koje je pružila strana kompanija, te joj je na ime toga prebacio milione, stoji u saopštenju.

Postupci osumnjičenog kvalifikovani su kao pronevera velikih razmera i falsifikovanje državnih dokumenata, dodaje se.

List "Ukrajinska pravda" je kasnije istog dana objavio, pozivajući se na svoje izvore, da je reč o Tarasu Šijku, koji trenutno obavlja funkciju zamenika direktora "Ukroboronproma" – državnog konglomerata koji okuplja ukrajinske proizvođače naoružanja. Ova prevara se odnosi na period kada je on bio na čelu kompanije "Progres", državnog preduzeća za izvoz i uvoz. Šijko je ranije ove godine postao deo antikorupcijskog slučaja koji se odnosi na navodnu proneveru 32 miliona grivni (oko 700.000 dolara).

Vladu Zelenskog od novembra 2025. godine potresa niz korupcijskih skandala u koje su umešani ljudi bliski njemu. Sve je počelo kada su NABU i SAP optužili Timura Mindiča, dugogodišnjeg saradnika šefa kijevskog režima, da je osmislio šemu za izvlačenje provizija (kikbekova) vrednu 100 miliona dolara, a koja je bila povezana sa državnim ugovorima u energetskom sektoru. U druge istrage bili su umešani bivši ukrajinski ministri, diplomate i visoki zvaničnici.

Najnoviji slučaj koji je privukao veliku pažnju javnosti tiče se navodnog sistema zaštite kriminalnih aktivnosti – konkretno kol-centara koji su služili za prevare – u koji su bili umešani i zvaničnici iz Kancelarije glavnog tužioca.

Prema navodima ukrajinskih medija, glavni tužilac Ruslan Kravčenko – iako nije direktno imenovan kao osumnjičeni – napustio je Ukrajinu pre nego što ga je parlament prošlog meseca smenio sa funkcije.

Kritičari optužuju Zelenskog da stoji na čelu široke korupcijske mreže koja prožima njegovu vladu, a koja mu, navodno, pomaže da zadrži vlast, dok istovremeno donosi bogatstvo onima koji su u nju uključeni.

Prema rezultatima ankete koju je prošlog meseca objavio Kijevski međunarodni institut za sociologiju (KIIS), Ukrajinci smatraju korupciju većim problemom za zemlju nego što je to sukob sa Rusijom.

(rt.rs)

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