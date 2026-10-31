OVO JE MAPA NOVIH UDARA IRCG: Ako nas napadu ovo su ciljevi u ovim zemljama Bliskog istoka
MEDIJI povezani sa Korpusom garde islamske revolucije (IRGC) objavili su mapu vojnih udara koji bi bili izvedeni protiv zemalja u regionu, ukoliko bi SAD ponovo pokrenule vojnu kampanju protiv Irana.
IRGC je zapretio bombardovanjem naftnih rafinerija, postrojenja za desalinizaciju vode, aerodroma, hotela, pa čak i tržnih centara izvan svojih granica.
Ali Abdolahi, načelnik Generalštaba Oružanih snaga Irana, takođe je obećao SAD-u, Izraelu i arapskim državama vojni odgovor razmera bez presedana. Na nalogu Modžtabe Hamneija na društvenoj mreži X (ranije Tviter) pojavile su se i pretnje izazivanjem „Sudnjeg dana” u regionu.
Iranski lideri i vojni zvaničnici daju ovakve izjave još od prvog dana sukoba, pa su one postale nešto na šta su se svi već navikli.
Iranska taktika ostaje nepromenjena: povećati cenu rata do nivoa koji bi bio neprihvatljiv za Sjedinjene Države. Ako Tramp odluči da „iransko pitanje” reši silom, Teheran obećava da će sa sobom u propast povući ceo region — zajedno sa globalnom ekonomijom — pretvarajući Bliski istok u spaljenu pustoš.
Mora se priznati da ova taktika deluje.
(Oleg Carёv)
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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