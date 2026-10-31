PROTESTI U FRANCUSKOJ UPRKOS ZABRANAMA: "Neviđeno nasilje" i 520 uhapšenih, zatvoreno 40 stanica metroa

NA protestima protiv rasta troškova života i policijskog nasilja širom Francuske okupilo se oko 320.000 ljudi, od kojih 70.000 u Parizu, saopštilo je francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Foto: Tanjug/AP Photo/Thibault Camus

Organizatori procenjuju da je na ulicama bilo oko pola miliona ljudi.

Privedeno je 520 osoba širom zemlje, saopštio je večeras francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez.

On je ocenio da su se protestne povorke uglavnom "odvijale dobro", uprkos, kako je naveo, "neviđenom nasilju" pojedinih grupa koje su izazivale nerede i sukobljavale se sa policijom.

"Videli smo izuzetno nasilne sukobe u kojima su učestvovale grupe od nekoliko stotina pojedinaca. Kao što se i očekivalo, i kao što sam i predviđao, svaki marš je sadržao grupe vandala i pljačkaša, od kojih su mnoge predvodili ekstremni levičari i radikalni ekstremni levičari", rekao je Nunjez, prenosi "Mond".

Govoreći na konferenciji za novinare, Nunjez je optužio grupe ekstremne levice za napade na pripadnike snaga bezbednosti, a bacanje Molotovljevog koktela na žandarma u Parizu okarakterisao je kao pokušaj ubistva.

"Kada bacite Molotovljev koktel na barikadu kojom upravljaju službenici za sprovođenje zakona, ja to nazivam pokušajem ubistva", naveo je Nunjez.

On je naveo da je pre protesta sprovedeno oko 40.000 preventivnih kontrola, od čega 15.000 na području Pariza i njegove okoline, ocenjujući da su te mere bile posebno efikasne.

U više gradova došlo je do sukoba demonstranata i policije, koja je koristila suzavac i vodene topove. Incidenata je bilo u Parizu, Lionu, Marseju, Nantu i Tuluzu. Ovo je treći uzastopni vikend masovnih protesta u Francuskoj, ali broj učesnika opada – prošle subote demonstriralo je 410.000 ljudi, a 17. oktobra oko 550.000.

Ipak, francuski srednjoškolci i studenti najavili su blokade škola i univerziteta u utorak i četvrtak, kao odgovor na zabranu planirane rute protestne šetnje u Parizu. Njihovu akciju podržalo je i Udruženje slobodnih profesora.

Portparolka francuskog Studentskog saveza Sabrin Karbaš izjavila je na današnjem protestu u Parizu da će blokadama pokazati da su zahtevi demonstranata opravdani, prenosi "Figaro".

"Od utorka ćemo blokirati naše univerzitete i srednje škole. To ćemo ponoviti i u četvrtak, a zatim ćemo se 5. novembra pridružiti demonstracijama na poziv radnika", poručila je Karbaš.

Podršku studentima najavio je i predsednik Udruženja slobodnih profesora Rijad Rani, ističući da prosvetni radnici ne traže luksuz, već dostojanstvene uslove za rad i sprovođenje nacionalnog obrazovnog programa.

"Naravno da ćemo podržati blokade srednjoškolaca i studenata. Pozivamo ih da se već u ponedeljak organizuju na opštim skupštinama, kako bismo od utorka mogli da blokiramo škole i fakultete, u sredu, četvrtak, petak i koliko god bude potrebno da bismo se izborili za pristojne uslove", rekao je Rani.

Današnji protesti okupili su srednjoškolce, studente, sindikate i pripadnike pokreta "Žuti prsluci".

Proteste u Parizu obeležio je i spor oko dozvoljene rute demonstracija. Sindikat CGT i pokret "Žuti prsluci" planirali su šetnju od Bastilje do Trga nacije, ali je policija zabranila tu trasu. Demonstranti su se žalili Upravnom sudu, koji je odobrio šetnju, ali je policija zatim uložila žalbu Državnom savetu, koji je poništio sudsku odluku.

U Parizu je zatvoreno više od 40 stanica metroa, dok je policijski čas na snazi tokom celog vikenda.

Iako su protesti prethodnih nedelja uživali podršku više od polovine Francuza, najnovije istraživanje agencije "Odoksa–Bekboun konsalting" za "Figaro" pokazuje da sada 64 odsto ispitanika želi okončanje studentskih i srednjoškolskih mobilizacija.

(rt.rs)

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