ERDOGAN RAZGOVARAO SA ZELENSKIM: Turska spremna da učini sve što je u njenoj moći za mir
TURSKI predsednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je danas da je sa Vladimirom Zelenskim razgovarao o bezbednosnoj situaciji u Crnom moru, kao i da je Turska spremna da učini sve što je u njenoj moći "kako bi otvorila put ka miru" u Ukrajini.
Erdogan je, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Zelenskim u Istanbulu, rekao da je jasno da napadi na civilne brodove i akcije koje eskaliraju tenzije u Crnom moru neće koristiti nikome, prenosi Anadolija.
"Uprkos teškim ratnim uslovima, verujem da će i naše kompanije koje nisu napustile Ukrajinu dati značajan doprinos obnovi Ukrajine", rekao je Erdogan.
Erdogan i Zelenski prethodno su se sastali u predsedničkoj kancelariji Dolmabahče, gde su razgovarali, kako je najavljeno, o proširenju saradnje između Ankare i Kijeva i o regionalnim i međunarodnim dešavanjima.
Nakon sastanka sa Erdoganom, Zelenski bi trebalo da se sastane sa vaseljenskim patrijarhom Vartolomejem u Patrijaršiji, u istanbulskom okrugu Fener. Zelenski je ranije razgovarao s vaseljenskim patrijarhom o humanitarnim problemima koji proizilaze iz rata, uključujući tešku situaciju u kojoj su ukrajinska deca, kao i o verskim pitanjima u Ukrajini.
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