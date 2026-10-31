KRAH RUSKOG VAZDUHOPLOVSTVA?! Zapad tvrdi: Uništeno čak 13 aviona za 30 dana — pao i moćni Su-57!

RUSKA vojna avijacija izgubila je oko desetak letelica za otprilike pet nedelja, uključujući najmanje sedam lovaca-bombardera Su-34 uništenih na zemlji ukrajinskim projektilima i dronovima, zatim strateški bombarder Tu-95MS i dva lovca Su-30SM koji su se srušili, kao i „stelt” lovac Su-57, koji je, prema izveštajima, izgoreo tokom pokretanja motora.

Foto: Vikipedija/Doomych

Ukrajinski projekat „Oko Gora” (Oko Gora), koji se bavi analizom javno dostupnih podataka, zabeležio je gubitak 11 ruskih borbenih aviona i jednog helikoptera samo tokom oktobra, dok su još dva aviona Su-34 delimično oštećena. Kada se tome doda i Tu-95MS koji se srušio 29. septembra, ukupan broj izgubljenih letelica od kraja septembra iznosi oko 13. Rusija je potvrdila samo dva pada tokom trenažnih letova, dok gubitke nastale usled ukrajinskih napada nije priznala.



Foto: telegram

Najveće gubitke pretrpeli su avioni Su-34 – letelice koje Rusija najčešće koristi za bacanje klizećih bombi na ukrajinske gradove i položaje na liniji fronta. Dana 4. oktobra, dronovi ukrajinske bezbednosne službe SBU pogodili su jedan Su-34 i jedan lovac Su-35 u vazduhoplovnoj bazi Hanskaja, u ruskoj republici Adigeji – oko 500 kilometara udaljenoj od teritorije pod kontrolom Ukrajine – a tom prilikom pogođeno je i skladište municije. U noći između 14. i 15. oktobra, ukrajinske rakete „Neptun” pogodile su vazduhoplovnu bazu Borisoglebsk u Voronješkoj oblasti; satelitski snimci pokazali su da su četiri aviona Su-34 uništena, a još dva teško oštećena. Dana 29. oktobra, u još jednom napadu raketama „Neptun” uništena su dva aviona Su-34 u vazduhoplovnoj bazi Marinovka, u Volgogradskoj oblasti, a satelitski snimci prikazuju olupine na mestima gde su avioni bili parkirani.





🇺🇦 Target acquired. DIRECT SHOT! Cockpit footage catches a Ukrainian MiG-29 locking onto a Russian jet drone and taking it out mid-air with a burst of 30mm cannon fire. Writer: Bri https://t.co/wNmWVlygHd — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 30, 2026

The clouds have finally cleared over Marinovka airfield in Russia’s Volgograd Oblast, revealing satellite imagery of the aftermath of Ukraine’s October 29 Long Neptune missile strike. Two dark patches are visible, likely marking the locations where the two Russian Su-34 fighter-bombers were destroyed. — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 30, 2026

Time broj potvrđenih gubitaka aviona Su-34 za taj mesec dostiže sedam uništenih letelica, odnosno devet, ako se računaju i dve oštećene u bazi Borisoglebsk. Ukrajinska vojna obaveštajna služba (HUR) saopštila je, kako prenosi Ukrinform, da je Rusija zaključno sa 22. oktobrom u službi imala oko 140 aviona Su-34 svih verzija, te da je ruska industrija u periodu od oktobra 2025. do oktobra 2026. godine isporučila 22 nova primerka. Samo gubici zabeleženi u oktobru čine oko trećinu te godišnje proizvodnje.Dana 29. septembra, bombarder Tu-95MS srušio se prilikom poletanja u blizini vazduhoplovne baze Ukrainka, u Amurskoj oblasti na ruskom Dalekom istoku; tom prilikom poginulo je šest od sedam članova posade. Rusko Ministarstvo odbrane navelo je da je letelica bila na trenažnom letu bez naoružanja. Rusija više ne proizvodi avione tipa Tu-95, koje koristi za lansiranje krstarećih raketa H-101 na Ukrajinu, a ovo je bio prvi gubitak aviona Tu-95MS u udesu još od 2015. godine.Dana 21. oktobra, avion Su-30SM srušio se tokom trenažnog leta u Kalinjingradskoj oblasti, a iz Ministarstva odbrane su saopštili da su se oba člana posade katapultirala. Ruski i ukrajinski mediji izvestili su da je istog dana izgubljen još jedan avion Su-30SM. Nekoliko dana kasnije, „Ruski vitezovi” (Russian Knights) — akrobatska grupa ruskog Ratnog vazduhoplovstva — objavili su vest o pogibiji dvojice svojih pilota, pukovnika Olega Jerofejeva i potpukovnika Vladimira Kočetova, ne navodeći uzrok smrti. Ukrajinski analitičari povezali su njihovu pogibiju sa drugim udesom, mada ruske vlasti tu vezu nisu potvrdile.Najneobičniji gubitak dogodio se 29. oktobra u Ahtubinsku, glavnom centru za letna ispitivanja ruskog Ratnog vazduhoplovstva u Astrahanskoj oblasti. Lovac pete generacije Su-57 zapalio se tokom pokretanja motora i potpuno izgoreo, navodi ukrajinski kanal „Absolutely Reliable Source” (koji prati događaje putem javno dostupnih izvora), uz objavljivanje satelitskih snimaka tragova požara na aerodromu. Rusija nije potvrdila ovaj gubitak. Ukoliko se informacija potvrdi, bio bi to četvrti avion Su-57 koji je ove godine uništen ili oštećen — nakon napada ukrajinskih dronova u aprilu i pada letelice u blizini Moskve u julu, za koji je Rusija navela da je uzrokovan tehničkim kvarom.U ove brojke uračunati su i helikopteri. Ukrajinska 3. jurišna brigada saopštila je 30. oktobra da je u Luganskoj oblasti, nakon sletanja, uništila transportni helikopter Mi-8 pomoću dve jurišne bespilotne letelice tipa „Hornet” (Hornet).Gubici su zabeleženi na prostoru koji se proteže hiljadama kilometara – od Kalinjingrada na Baltičkom moru pa sve do Dalekog istoka. Projekat „Oriks” (Oryx), koji prikuplja podatke iz javno dostupnih izvora, vizuelno je potvrdio uništenje ili oštećenje 205 ruskih letelica od početka invazije punog obima u februaru 2022. godine; među njima je najviše izgubljenih letelica tipa Su-34 – ukupno 48.

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