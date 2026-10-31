Svet

RUSIJA NA G20: Sankcije, zaplene i presretanje brodova podrivaju svetsku trgovinu

Novosti online

31. 10. 2026. u 18:37

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUSIJA je na sastanku ministara spoljnih poslova G20 u SAD iznela sveobuhvatne ocene destruktivnih poteza kojima se podriva međunarodna trgovina, uključujući presretanje trgovačkih brodova, sankcije i zaplenu imovine, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

РУСИЈА НА Г20: Санкције, заплене и пресретање бродова подривају светску трговину

Foto: Yuri Kochetkov / Sputnik / Profimedia

„Izneli smo sveobuhvatne ocene destruktivnih poteza kojima se podriva međunarodna trgovina, uključujući presretanje trgovačkih brodova, sankcije, zaplenu imovine i druge nepoštene metode“, navodi se u saopštenju o rezultatima sastanka ministara spoljnih poslova G20, objavljenom na sajtu ruskog ministarstva.

Ruska strana je takođe naglasila važnost jačanja multipolarnog svetskog poretka, reforme sistema ekonomskog upravljanja, suprotstavljanja nelojalnoj konkurenciji i neokolonijalnim praksama, istakli su u ministarstvu.

Sastanak ministara spoljnih poslova zemalja G20 održan je 30. i 31. oktobra u Atlanti, pod američkim predsedavanjem. Rusku delegaciju predvodio je ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

(Sputnjik)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Luka Dončić osramoćen! Stef Kari izlomio Slovenca, o ovom potezu bruji ceo svet (VIDEO)

Luka Dončić osramoćen! Stef Kari "izlomio" Slovenca, o ovom potezu bruji ceo svet (VIDEO)