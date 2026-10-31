RUSIJA NA G20: Sankcije, zaplene i presretanje brodova podrivaju svetsku trgovinu

RUSIJA je na sastanku ministara spoljnih poslova G20 u SAD iznela sveobuhvatne ocene destruktivnih poteza kojima se podriva međunarodna trgovina, uključujući presretanje trgovačkih brodova, sankcije i zaplenu imovine, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Foto: Yuri Kochetkov / Sputnik / Profimedia

„Izneli smo sveobuhvatne ocene destruktivnih poteza kojima se podriva međunarodna trgovina, uključujući presretanje trgovačkih brodova, sankcije, zaplenu imovine i druge nepoštene metode“, navodi se u saopštenju o rezultatima sastanka ministara spoljnih poslova G20, objavljenom na sajtu ruskog ministarstva.

Ruska strana je takođe naglasila važnost jačanja multipolarnog svetskog poretka, reforme sistema ekonomskog upravljanja, suprotstavljanja nelojalnoj konkurenciji i neokolonijalnim praksama, istakli su u ministarstvu.

Sastanak ministara spoljnih poslova zemalja G20 održan je 30. i 31. oktobra u Atlanti, pod američkim predsedavanjem. Rusku delegaciju predvodio je ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

(Sputnjik)

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