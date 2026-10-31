RUSIJA NA G20: Sankcije, zaplene i presretanje brodova podrivaju svetsku trgovinu
RUSIJA je na sastanku ministara spoljnih poslova G20 u SAD iznela sveobuhvatne ocene destruktivnih poteza kojima se podriva međunarodna trgovina, uključujući presretanje trgovačkih brodova, sankcije i zaplenu imovine, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.
„Izneli smo sveobuhvatne ocene destruktivnih poteza kojima se podriva međunarodna trgovina, uključujući presretanje trgovačkih brodova, sankcije, zaplenu imovine i druge nepoštene metode“, navodi se u saopštenju o rezultatima sastanka ministara spoljnih poslova G20, objavljenom na sajtu ruskog ministarstva.
Ruska strana je takođe naglasila važnost jačanja multipolarnog svetskog poretka, reforme sistema ekonomskog upravljanja, suprotstavljanja nelojalnoj konkurenciji i neokolonijalnim praksama, istakli su u ministarstvu.
Sastanak ministara spoljnih poslova zemalja G20 održan je 30. i 31. oktobra u Atlanti, pod američkim predsedavanjem. Rusku delegaciju predvodio je ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
(Sputnjik)
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
STRAH OD NOĆI VEŠTICA: Hoće li maskirani napadači izazivati haos?
31. 10. 2026. u 16:40
ORBAN ŽESTOKO O SITUACIJI U POLjSKOJ: Tusk izveo državni udar protiv sopstvenog naroda
31. 10. 2026. u 16:39
DRAMA U MOSKVI: SAD upozorile FSB na pripremu terorističkog napada
31. 10. 2026. u 16:29
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Luka Dončić osramoćen! Stef Kari "izlomio" Slovenca, o ovom potezu bruji ceo svet (VIDEO)
Golden Stejt Voriorisli vezali su i treću pobedu u NBA ligi pobedivši Los Anđeles Lejkerse sa 112:95.
31. 10. 2026. u 10:55
Komentari (0)