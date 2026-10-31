DIJALOG: Rubio nazvao učešće Lavrova na G20 dobrom prilikom za nastavak kontakata
DRŽAVNI sekretar Marko Rubio nazvao je učešće ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova na sastanku G20 dobrom prilikom za nastavak kontakata sa Rusijom.
„Danas je samo još jedna prilika da se nastavi saradnja sa ruskim sistemom... Uvek je važno da postoji neki nivo komunikacije između Sjedinjenih Država i Rusije zbog opasnosti od buduće eskalacije“, rekao je Rubio.
Diplomata je sa Lavrovom razgovarao i o mogućnosti sastanka lidera Rusije i Sjedinjenih Država na APEK-u .
Prema njegovim rečima, Tramp smatra učešće Rusije u diskusijama G20 važnim.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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