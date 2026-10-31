Svet

DIJALOG: Rubio nazvao učešće Lavrova na G20 dobrom prilikom za nastavak kontakata

Novosti online

31. 10. 2026. u 18:31

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DRŽAVNI sekretar Marko Rubio nazvao je učešće ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova na sastanku G20 dobrom prilikom za nastavak kontakata sa Rusijom.

ДИЈАЛОГ: Рубио назвао учешће Лаврова на Г20 добром приликом за наставак контаката

Foto: Tanjug (Kylie Cooper/Pool Photo via AP)

„Danas je samo još jedna prilika da se nastavi saradnja sa ruskim sistemom... Uvek je važno da postoji neki nivo komunikacije između Sjedinjenih Država i Rusije zbog opasnosti od buduće eskalacije“, rekao je Rubio. 

Diplomata je sa Lavrovom razgovarao i o mogućnosti sastanka lidera Rusije i Sjedinjenih Država na APEK-u .

Prema njegovim rečima, Tramp smatra učešće Rusije u diskusijama G20 važnim.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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