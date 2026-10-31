NAPETO U PARIZU: Žestoki sukobi demonstranata i policije (VIDEO)

Došlo je do nemira po podne na ulicama više francuskih gradova.

Foto: Goran Čvorović

U Parizu su se sukobili demonstranti sa policijom. U Parizu je napetost porasla na završetku trase. Policija je pozivala okupljene da se raziđu, ali su pojedini demonstranti gađali snage reda različitim predmetima, uključujući pirotehnička sredstva. Specijalne policijske jedinice intervenisale su uz upotrebu suzavca.

An individual clashes with police in Paris https://t.co/Cj01gwUZMD — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) October 31, 2026

Sukobi su izbili i u Lionu, gde su demonstranti po dolasku na Trg Žan Mase pokušali da napuste odobrenu trasu i krenu prema centru grada. Policija je odgovorila suzavcem. Napetosti i okršaja s policijom bilo je i u Marselju, Tuluzu, Renu i Nantu.

BREAKING: Far-left rioters are throwing fire bombs and shooting fireworks at police officers in Paris. The police officer below had to flee the police line after his parts of his armor was engulfed in flames https://t.co/WlCtCGcQaL — Visegrád 24 (@visegrad24) October 31, 2026

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, na protestima širom Francuske učestvovalo je 320.000 ljudi, od kojih 70.000 u Parizu. Prethodne subote vlasti su izbrojale 410.000 demonstranata, a organizatori 800.000.

🇫🇷 Manifestantes franceses entram em confronto contra a Polícia em Paris, com um jovem chamando um policial para "sair na mão" enquanto a polícia recua. https://t.co/KAUwCrhz3c — Análise Geopolítica (@AnaliseGeopol) October 31, 2026

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.