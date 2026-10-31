NAPETO U PARIZU: Žestoki sukobi demonstranata i policije (VIDEO)
Došlo je do nemira po podne na ulicama više francuskih gradova.
U Parizu su se sukobili demonstranti sa policijom. U Parizu je napetost porasla na završetku trase. Policija je pozivala okupljene da se raziđu, ali su pojedini demonstranti gađali snage reda različitim predmetima, uključujući pirotehnička sredstva. Specijalne policijske jedinice intervenisale su uz upotrebu suzavca.
Sukobi su izbili i u Lionu, gde su demonstranti po dolasku na Trg Žan Mase pokušali da napuste odobrenu trasu i krenu prema centru grada. Policija je odgovorila suzavcem. Napetosti i okršaja s policijom bilo je i u Marselju, Tuluzu, Renu i Nantu.
Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, na protestima širom Francuske učestvovalo je 320.000 ljudi, od kojih 70.000 u Parizu. Prethodne subote vlasti su izbrojale 410.000 demonstranata, a organizatori 800.000.
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