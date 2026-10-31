Lavrov: Rusija namerava da ostane vodeći snabdevač energentima, hranom i đubrivima

MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas na ministarskom sastanku Grupe 20 (G20) u Atlanti da Rusija namerava da ostane pouzdan trgovinski partner i vodeći snabdevač energentima, prehrambenim proizvodima i đubrivima za zemlje kojima je ta roba potrebna.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ariana Cubillos

-Potvrdili smo nameru Rusije da ostane pouzdan trgovinski partner i vodeći snabdevač energentima, hranom i đubrivima za širok krug zemalja kojima su potrebni, navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva spoljnih poslova, prenosi Interfaks.

Lavrov je ukazao na značajan transportno-logistički potencijal Rusije, uključujući proširenje kapaciteta Severnog morskog puta.

On je predstavio ruske stavove o faktorima globalnih tenzija, posebno u oblastima energetske i prehrambene bezbednosti, stabilnog funkcionisanja lanaca snabdevanja i nesmetanog odvijanja pomorskog saobraćaja na otvoren i nediskriminatoran način.

Rusko ministarstvo je takođe naglasilo značaj jačanja multipolarnog svetskog poretka i reforme sistema globalnog ekonomskog upravljanja, uz protivljenje, kako je navedeno, nelojalnoj konkurenciji i neokolonijalnim praksama.

Učesnici sastanka razmatrali su i, kako se navodi, postupke koji narušavaju međunarodnu trgovinu, uključujući presretanje trgovačkih brodova, sankcije i zaplenu imovine.

Ruska strana je ponovo istakla i inicijativu predsednika Vladimira Putina o uspostavljanju Velikog evroazijskog partnerstva i izgradnji zajedničke bezbednosne arhitekture u Evroaziji.

(Tanjug)

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