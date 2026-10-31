Lavrov: Rusija namerava da ostane vodeći snabdevač energentima, hranom i đubrivima
MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas na ministarskom sastanku Grupe 20 (G20) u Atlanti da Rusija namerava da ostane pouzdan trgovinski partner i vodeći snabdevač energentima, prehrambenim proizvodima i đubrivima za zemlje kojima je ta roba potrebna.
-Potvrdili smo nameru Rusije da ostane pouzdan trgovinski partner i vodeći snabdevač energentima, hranom i đubrivima za širok krug zemalja kojima su potrebni, navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva spoljnih poslova, prenosi Interfaks.
Lavrov je ukazao na značajan transportno-logistički potencijal Rusije, uključujući proširenje kapaciteta Severnog morskog puta.
On je predstavio ruske stavove o faktorima globalnih tenzija, posebno u oblastima energetske i prehrambene bezbednosti, stabilnog funkcionisanja lanaca snabdevanja i nesmetanog odvijanja pomorskog saobraćaja na otvoren i nediskriminatoran način.
Rusko ministarstvo je takođe naglasilo značaj jačanja multipolarnog svetskog poretka i reforme sistema globalnog ekonomskog upravljanja, uz protivljenje, kako je navedeno, nelojalnoj konkurenciji i neokolonijalnim praksama.
Učesnici sastanka razmatrali su i, kako se navodi, postupke koji narušavaju međunarodnu trgovinu, uključujući presretanje trgovačkih brodova, sankcije i zaplenu imovine.
Ruska strana je ponovo istakla i inicijativu predsednika Vladimira Putina o uspostavljanju Velikog evroazijskog partnerstva i izgradnji zajedničke bezbednosne arhitekture u Evroaziji.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
BITKA ZA SUPERIORNOST NA NEBU: Koliko SAD zaostaju u proizvodnji dronova za Rusijom i Kinom
31. 10. 2026. u 20:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Luka Dončić osramoćen! Stef Kari "izlomio" Slovenca, o ovom potezu bruji ceo svet (VIDEO)
Golden Stejt Voriorisli vezali su i treću pobedu u NBA ligi pobedivši Los Anđeles Lejkerse sa 112:95.
31. 10. 2026. u 10:55
Komentari (0)