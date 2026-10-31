Derbi Regionalne lige rešen preokretima!

Vaterpolisti Novog Beograda posle velike borbe poraženi su od Jadrana iz Herceg Novog rezultatom 12:14 u derbiju 10. kola regionalne Premijer lige.

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

U utakmici koja je obilovala preokretima Novljani su bili smireniji i sigurniji u poslednjoj četvrtini što im je donelo važan trijumf.

Koliko je ovaj duel bio uzbudljiv možda najbolje svedoči podatak da su se ekipe čak šest puta smenjivale u vođstvu, a nijedan od timova nije uspeo da do poslednje četvrtine stekne dva gola prednosti.

Novobeograđani su na kraju treće deonice imali gol prednosti (10:9), ali je potom u poslednjih osam minuta došlo do značajnog pada u igri izabranika trenera Zorana Bajića.

Tim iz Herceg Novog je poslednji kvartal rešio u svoju korist rezultatom 5:2 i tako stigao do važna tri boda.

Najzaslužniji za pobedu Jadrana bio je Danil Merkulov sa četiri pogotka, dok je kod Novog Beograda najefikasniji bio Vasilije Martinović takođe sa četiti postignuta gola.

U ostalim mečevima 10. kola regionalnog takmičenja postignuti su sledeći rezultati: Vojvodina – Šabac 9:17, Zemun – Valis 10:13, Primorac – Radnički 11:15, Budva – Niš 17:15, Partizan - Budućnost (u toku).

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