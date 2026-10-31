POBEDA ILI KOLAPS? Različite ocene stižu iz tabora republikanaca samo par dna pre ključnih izbora

UOČI međuizbora, koji su udaljeni svega nekoliko dana, unutar Republikanske stranke pojavio se raskol po pitanju trenutnih izgleda.

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Džo Gruters, čelnik Republikanskog nacionalnog komiteta (RNC), tvrdi da će stranka odneti pobedu u ključnim trkama za Senat — čak i u državama u kojima analitičari, poput onih iz „Decision Desk HQ“, trenutno prednost daju demokratama. To se odnosi ne samo na države koje su tradicionalno zahtevne, poput Mejna ili Aljaske, već i na Teksas i Ohajo.



S druge strane, senator Ted Kruz oglašava uzbunu, javno upozoravajući na potencijalni „krvavi poraz“ za republikance. On procenjuje da bi, ukoliko konzervativno glasačko telo ne izađe na birališta na dan izbora, stranka mogla da izgubi 8 do 10 neizvesnih trka, što bi dovelo do pada broja senatorskih mesta sa potencijalnih 53 na katastrofalnih 45.Kruz takođe ističe da demokrate beleže izuzetno visoku izlaznost tokom prevremenog glasanja, podstaknutu snažnim protivljenjem Donaldu Trampu. Pored toga, ankete koledža „Emerson“ (Emerson College) sada pokazuju da demokrate imaju prednost od 10 procentnih poena u opštem izjašnjavanju za Kongres.Povećanu zabrinutost dodatno naglašava nepredvidivo ponašanje stranačkog rukovodstva: Donald Tramp u hodu otkazuje, a zatim ponovo zakazuje predizborne skupove u Ajovi i Kanzasu, dok zvaničnici stranke grozničavo pokušavaju da opravdaju naglo preusmeravanje resursa u oblasti u kojima njihovi kandidati očigledno gube tlo pod nogama.

(Ribar)

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