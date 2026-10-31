DNEVNI HOROSKOP ZA NEDELJU, 1. NOVEMBAR: Raka očekuju finansijski a Škorpiju problemi na putovanju, Jarac sklon introspekciji
SAZNAJTE šta vas u nedelju, 1. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Poslednja Mesečeva četvrt u kući kreativnosti, donosi vam uspeh u umetničkom projektu ili privatnom biznisu. Opozicija sa vašim vladaocem Plutonom, planetom novca, upozorava na oprez sa finansijama. Podložnost povredama.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Sa poslednjom Mesečevom četvrti u četvrtoj kući, u opoziciji sa vladaocima vaših finansija, trebalo bi da sačekate bolji trenutak, ako razmišljate o ulaganju u porodični biznis ili drugi vid samostalne delatnosti.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Vladalac vaših finansija, Mesec, u fazi poslednje četvrti, donosi vam priliku da dovršite posao koji ima veze sa kraćim putovanjima ili da potpišete isplativ ugovor. Osetljiv urogenitalni trakt.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Poslednja četvrt vašeg vladaoca Meseca u astrološkoj kući novca, obrazuje napet aspekt sa Saturnom u kući karijere, donoseći vam finansijske probleme i sukobe sa nadređenima i autoritetima. Potreban vam je odmor.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Sa naglašenom kućom privatnog života očekuju vas svađe, sukobi i rasprave sa članovima porodice, naročito sredinom perioda. Kardiovaskularne tegobe.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Sa poslednjom Mesečevom četvrti u kući ograničenja i prepreka, očekuju vas trzavice sa nadređenima i autoritetima. Slobodne Device mogu da upoznaju nekoga na kraćem putu. Unosite više tečnosti.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Poslednja četvrt Meseca, vladaoca vaše karijere, donosi vam prilike za uspeh i uvećanje prihoda preko poslovnog partnerstva, javne delatnosti ili sudskog spora. Poslušajte savet Lava. Osetljiv koštano-zglobni sistem.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Sa poslednjom četvrti Meseca, u kući karijere, u opoziciji sa vašim vladaocem Plutonom, možete da očekujete nesporazume sa nadređenima i vanredne izdatke. Problemi na putovanju, ispitu, sa pravnim procesima. Nervoza.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Poslednja četvrt Meseca koji upravlja vašim finansijama, pravi trigon sa Saturnom i vašim vladaocem Neptunom u kući kreativnosti, donoseći vam dobitke preko samostalne ili delatnosti koje imaju dodirne tačke sa sportom.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Opozicija između Plutona i poslednje Mesečeve četvrti u kući novca, fokusira vas na finansijska pitanja, podelu imovine, kredit, stipendiju. Neko koga dugo niste videli, želi da ponovo uđe u vaš život. Sklonost introspekciji.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Poslednja Mesečeva četvrt u kući partnerskih odnosa, pravi opoziciju sa Plutonom u vašem znaku, donoseći vam teškoće u komunikaciji sa svima, posebno ako ste rođeni u prvoj dekadi. Kardiovaskularne tegobe.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Vaš vladalac, retrogradni Neptun, koji upravlja i vašom karijerom, u trigonu sa poslednjom Mesečevom četvrti u kući posla, donosi priliku da realizujete vašu staru poslovnu ideju ili da saradnju sa starim poslovnim partnerima.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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