Svet

POSLE EVAKUACIJE ALJOŠKIJA: Moskva i Kijev dogovorili redovne humanitarne misije

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

31. 10. 2026. u 18:00

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STRANE su se dogovorile o sprovođenju redovnih humanitarnih misija posle operacije u Aljoški, saopštila je poverenica za ljudska prava u Rusiji Jana Lantratova.

ПОСЛЕ ЕВАКУАЦИЈЕ АЉОШКИЈА: Москва и Кијев договорили редовне хуманитарне мисије

Foto: Printksin Fejbsuk Russian Foreign Ministry - MID Rossii

-Iza misije u Aljoški stoje meseci pregovora i veliki zajednički rad radi spasavanja ljudi. Objavljujem snimke dana kada je taj rad postao stvarna pomoć onima koji su je toliko dugo čekali. Misija je završena. Ali, nažalost, uslovi života u Aljoški i dalje su izuzetno teški. Dogovorili smo se o sprovođenju redovnih humanitarnih misija, što je veoma važan korak, napisala je ona na svom Telegram kanalu.

Ombudsman je naglasila da nastavlja zajednički rad sa ukrajinskim kolegom Dmitrijem Lubincem.

Operacija u Aljoški počela je juče ujutru. Moskva i Kijev usaglasili su je uz koordinaciju Vašingtona.

Onima koji su želeli da napuste grad omogućen je odlazak autobusima. Deo ljudi uputio se u bezbednije regione Rusije, a drugi deo u Ukrajinu. Stanovnicima koji su ostali u gradu dopremljeni su hrana, sredstva za higijenu, gorivo za generatore, lekovi i druge neophodne potrepštine.

Radi sprovođenja svih aktivnosti u području Aljoški uveden je prekid vatre, koji će trajati do 22.59 časova 1. novembra. Kako je saopštila Lantratova, operacija je protekla bez incidenata.

(sputnikportal.rs)

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