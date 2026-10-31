POSLE EVAKUACIJE ALJOŠKIJA: Moskva i Kijev dogovorili redovne humanitarne misije
STRANE su se dogovorile o sprovođenju redovnih humanitarnih misija posle operacije u Aljoški, saopštila je poverenica za ljudska prava u Rusiji Jana Lantratova.
-Iza misije u Aljoški stoje meseci pregovora i veliki zajednički rad radi spasavanja ljudi. Objavljujem snimke dana kada je taj rad postao stvarna pomoć onima koji su je toliko dugo čekali. Misija je završena. Ali, nažalost, uslovi života u Aljoški i dalje su izuzetno teški. Dogovorili smo se o sprovođenju redovnih humanitarnih misija, što je veoma važan korak, napisala je ona na svom Telegram kanalu.
Ombudsman je naglasila da nastavlja zajednički rad sa ukrajinskim kolegom Dmitrijem Lubincem.
Operacija u Aljoški počela je juče ujutru. Moskva i Kijev usaglasili su je uz koordinaciju Vašingtona.
Onima koji su želeli da napuste grad omogućen je odlazak autobusima. Deo ljudi uputio se u bezbednije regione Rusije, a drugi deo u Ukrajinu. Stanovnicima koji su ostali u gradu dopremljeni su hrana, sredstva za higijenu, gorivo za generatore, lekovi i druge neophodne potrepštine.
Radi sprovođenja svih aktivnosti u području Aljoški uveden je prekid vatre, koji će trajati do 22.59 časova 1. novembra. Kako je saopštila Lantratova, operacija je protekla bez incidenata.
(sputnikportal.rs)
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