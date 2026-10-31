TAJNA RUSKOG „NEVIDLJIVOG” AVIONA: Konstruktori Su-57 naišli na ogromne probleme, a onda je rat u Ukrajini sve promenio!

INŽENjERI koji su radili na razvoju ruskog lovca pete generacije, Su-57, suočili su se sa ozbiljnim izazovima u nastojanju da usklade „nevidljivost” (smanjenu uočljivost), aerodinamičke karakteristike i čvrstinu konstrukcije, izjavio je Mihail Strelec, direktor projektnog biroa „Suhoj”.

Foto: Rosoboronexport/roe.ru

U intervjuu koji je objavila „Ujedinjena avio-građevinska korporacija” (deo državnog konglomerata „Rosteh”), Strelec je naveo da su upravo ti suprotstavljeni zahtevi predstavljali ključne izazove tokom razvoja letelice. Objasnio je da je projektantski tim morao da pronađe rešenja koja će očuvati letne karakteristike lovca, a istovremeno smanjiti njegovu radarsku uočljivost i obezbediti čvrstinu konstrukcije neophodnu za izvođenje zahtevnih manevara.

„Da bismo postigli visoke performanse aviona Su-57, morali smo da rešimo niz složenih projektantskih i organizacionih izazova”, rekao je Strelec. „Obezbedili smo visoke performanse letelice, istovremeno balansirajući između suprotstavljenih zahteva koji se tiču smanjene uočljivosti, aerodinamike i čvrstine konstrukcije, tražeći pritom optimalna projektantska rešenja.”



Foto: printskrin YouToube/World_explorer-BD

Oblikovanje letelice radi smanjenja radarskog odraza može ograničiti aerodinamička rešenja, dok ugradnja unutrašnjih spremišta za naoružanje, upotreba specijalnih materijala i druge mere za smanjenje uočljivosti nameću dodatne konstrukcijske i inženjerske zahteve – što je predstavljalo glavni izazov za konstruktore lovaca pete generacije. Stoga je razvoj aviona Su-57 zahtevao integraciju nekoliko veoma zahtevnih projektantskih ciljeva u okviru jedinstvene konstrukcije letelice.

Razvoj aviona Su-57 u Rusiji značajno se oslanjao na više od decenije istraživačko-razvojnog rada u Sovjetskom Savezu. U okviru programa „MiG 1.42” razvijan je znatno ambiciozniji lovac pete generacije, čiji je projekat bio završen, a prvi let planiran za period 1993–1994. godine – neposredno pre raspada ove supersile. Raspad SSSR-a i potonji gotovo potpuni kolaps ruske privrede doveli su do kašnjenja od skoro 25 godina u uvođenju lovaca pete generacije u operativnu upotrebu. Ipak, program Su-57 je poslednjih godina ostvario značajan napredak; obim proizvodnje je značajno povećan, što je omogućilo početak izvoza, dok je ovaj tip aviona prošao kroz obimnija borbena testiranja na ukrajinskom ratištu nego bilo koji drugi lovac njegove generacije.



Su-57 je projektovan tako da se, umesto oslanjanja isključivo na jedan radar radi sticanja svesti o situaciji, oslanja na široku mrežu aktivnih i pasivnih senzora. Njegov višenamenski integrisani radio-elektronski sistem „Š-121” (Sh121) obuhvata porodicu radara „N036 Belka” (N036 Byelka), a avion takođe koristi elektro-optičke sisteme i distribuirane senzore. Svi ovi sistemi zajedno pilotu pružaju mnogo širu sliku o stanju na bojištu nego što bi to bilo moguće korišćenjem samo konvencionalnog radara usmerenog ka napred.

(militarywatchmagazine.com)

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