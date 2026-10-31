Zvezda ima vicešampiona Evrope: Vidak Maljević ponos crveno-belih!
Srpski džudista Vidak Maljević (preko 100 kg), prvotimac Crvene zvezde oduševio je poslednjeg takmičarskog dana Evropskog prenstva za mlađe seniore (U23) koje je održano u italijanskom gradu Napulju.
Maljević je pod stručnim vođstvom trenera Davida Radulovića u odličnoj konkurenciji najboljih džudista Starog kontinenta potvrdio kvalitet i izborio ulazak u veliko finale u superteškoj kategoriji.
U borbi za titulu prvaka džudista beogradske Crvene zvezde Vidak Maljević snage je odmerio sa Kananom Nasibovim iz Azerbejdžana. U ovom duelu Nasibov je taktički doveo Maljevića u situaciju u kojoj je došlo do izricanje treće kazne što je Maljeviću donelo zvanje vicešampiona Starog kontinenta.
Maljević je ukupno imao četiri borbe u Napulju i na putu do finala zabeležio je tri pobede. Savladao je Rina Vrljića iz Hrvatske (ipon – 3:25 minuta), zatim rivala iz Gruzije Sabu Kardavu („hansoku-make“ - 4:39), i u polufinalu bio bolji od Darijuša Dobre iz Rumunije, pobedivši ga sa 10:1 za četiri minuta regularnog toga meča.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Kako je Srbija glasala u trci za Zlatnu loptu? Iznenadićete se izborom
31. 10. 2026. u 16:30
NE ŽELIM DA DUDIĆ MOLI NAVIJAČE! Javio se Lalatović: "Neka ga Srbija pamti po..."
31. 10. 2026. u 16:20
Ni Barselona, ni Real! La liga ima novog lidera! (VIDEO)
31. 10. 2026. u 16:10
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Luka Dončić osramoćen! Stef Kari "izlomio" Slovenca, o ovom potezu bruji ceo svet (VIDEO)
Golden Stejt Voriorisli vezali su i treću pobedu u NBA ligi pobedivši Los Anđeles Lejkerse sa 112:95.
31. 10. 2026. u 10:55
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)