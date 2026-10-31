Zvezda ima vicešampiona Evrope: Vidak Maljević ponos crveno-belih!

Srpski džudista Vidak Maljević (preko 100 kg), prvotimac Crvene zvezde oduševio je poslednjeg takmičarskog dana Evropskog prenstva za mlađe seniore (U23) koje je održano u italijanskom gradu Napulju.

Foto: DžK Crvena zvezda

Maljević je pod stručnim vođstvom trenera Davida Radulovića u odličnoj konkurenciji najboljih džudista Starog kontinenta potvrdio kvalitet i izborio ulazak u veliko finale u superteškoj kategoriji.

U borbi za titulu prvaka džudista beogradske Crvene zvezde Vidak Maljević snage je odmerio sa Kananom Nasibovim iz Azerbejdžana. U ovom duelu Nasibov je taktički doveo Maljevića u situaciju u kojoj je došlo do izricanje treće kazne što je Maljeviću donelo zvanje vicešampiona Starog kontinenta.

Foto: DžK Crvena zvezda

Maljević je ukupno imao četiri borbe u Napulju i na putu do finala zabeležio je tri pobede. Savladao je Rina Vrljića iz Hrvatske (ipon – 3:25 minuta), zatim rivala iz Gruzije Sabu Kardavu („hansoku-make“ - 4:39), i u polufinalu bio bolji od Darijuša Dobre iz Rumunije, pobedivši ga sa 10:1 za četiri minuta regularnog toga meča.

БОНУС ВИДЕО: МЛАДИЋ ИЗ БЕОГРАДА СВУДА УЗ СРБИЈУ: Филип са урнебесном мајицом пружа подршку ''орловима'' и у Лилу

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.