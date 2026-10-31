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Zvezda ima vicešampiona Evrope: Vidak Maljević ponos crveno-belih!

С.С.

31. 10. 2026. u 20:16

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Srpski džudista Vidak Maljević (preko 100 kg), prvotimac Crvene zvezde oduševio je poslednjeg takmičarskog dana Evropskog prenstva za mlađe seniore (U23) koje je održano u italijanskom gradu Napulju.

Звезда има вицешампиона Европе: Видак Маљевић понос црвено-белих!

Foto: DžK Crvena zvezda

Maljević je pod stručnim vođstvom trenera Davida Radulovića u odličnoj konkurenciji najboljih džudista Starog kontinenta potvrdio kvalitet i izborio ulazak u veliko finale u superteškoj kategoriji.

U borbi za titulu prvaka džudista beogradske Crvene zvezde Vidak Maljević snage je odmerio sa Kananom Nasibovim  iz Azerbejdžana. U ovom duelu Nasibov je taktički doveo Maljevića u situaciju u kojoj je došlo do izricanje treće kazne što je Maljeviću donelo zvanje vicešampiona Starog kontinenta.

Foto: DžK Crvena zvezda

Maljević je ukupno imao četiri borbe u Napulju i na putu do finala zabeležio je tri pobede. Savladao je Rina Vrljića iz Hrvatske (ipon – 3:25 minuta), zatim rivala iz Gruzije Sabu Kardavu („hansoku-make“ - 4:39), i u polufinalu bio bolji od Darijuša Dobre iz Rumunije, pobedivši ga sa 10:1 za četiri minuta regularnog toga meča.

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