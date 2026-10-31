ČUTI VLADIMIRA: Svaka zemlja EU da pozove Putina
SVAKA zemlja Evropske unije treba da pozove predsednika Rusije Vladimira Putina, izjavila je aktuelna predsednica Bugarske Ilijana Jotova u okviru svoje predizborne kampanje.
„Svako treba da pozove predsednika Putina. Mi smo deo Evropske unije i imamo svoje savezničke obaveze. Biće mnogo bolje ako ti diplomatski kanali komunikacije sa Rusijom budu otvoreni u ime cele EU“, rekla je Jotova.
Ona je istakla i da se sukob u Ukrajini može okončati samo pregovorima, a da Bugarska treba da igra aktivnu ulogu kao „diplomatski kanal“.
„Bugarska mora da bude veoma aktivna u toj ulozi. Ne mislim da treba da ćutimo. U svim mogućim formatima u kojima učestvujemo, Bugarska treba da istakne svoje mogućnosti u tom pogledu — da bude deo tog diplomatskog kanala“, dodala je predsednica zemlje.
Prema rečima Jotove, ona razmatra nekoliko mogućnosti za rešavanje ukrajinskog sukoba, od kojih je prvu nazvala „scenarijem malih koraka“.
„Druga je prekid vatre, zatim prelazak na konkretan predlog u vidu teksta usaglašenog između EU, Ukrajine i, možda, Sjedinjenih Država, a potom — uključivanje Rusije u stvarne pregovore“, objasnila je Jotova.
U Bugarskoj je 25. oktobra održan prvi krug predsedničkih izbora. Prvo mesto zauzeli su Jotova i generalni direktor Bugarske telegrafske agencije (BTA) Kiril Valčev, sa više od 34 odsto glasova. Na drugom mestu bili su bivši poslanik Narodne skupštine Andrej Gjurov i Georgi Kandev, sa gotovo 32 odsto glasova.
Kako navodi „Fajnenšel tajms“, Jotova je osvojila samo 42.000 glasova više od Gjurova, iako je važila za favorita za pobedu.
Drugi krug predsedničkih izbora biće održan u nedelju, 1. novembra.
(Sputnjik)
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