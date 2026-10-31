Bitka za superiornost na nebu: Koliko SAD zaostaju u proizvodnji dronova za Rusijom i Kinom

SJEDINjENE Američke Države značajno zaostaju za Rusijom i Kinom u proizvodnji jeftinih vojnih bespilotnih letelica, a njihovu masovnu proizvodnju praktično pokreću od nule, prenosi agencija Blumberg.

Foto: AI/Gemini

-Pentagon kupuje dronove u hiljadama, dok ih kineski i ruski proizvođači proizvode u milionima. Pokušavajući da nadoknade zaostatak, američki proizvođači suočavaju se sa ozbiljnim problemima u lancima snabdevanja, zahtevima na bojnom polju koji se brzo menjaju, kao i specifičnostima samog Pentagona, navodi agencija.

Blumberg ističe da je američko Ministarstvo odbrane tradicionalno usmereno na nabavku skupih podmornica i borbenih aviona, a ne na masovnu proizvodnju jeftinih bespilotnih letelica.

Prema rečima predstavnika Pentagona, SAD proizvodnju takvih dronova započinju „praktično od nule“.

Agencija upozorava da američke kompanije trenutno nisu u stanju da obezbede proizvodnju onolikog broja bespilotnih letelica koliki bi mogao biti potreban u slučaju potencijalnog vojnog sukoba.

(sputnikportal.rs)

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