Bitka za superiornost na nebu: Koliko SAD zaostaju u proizvodnji dronova za Rusijom i Kinom
SJEDINjENE Američke Države značajno zaostaju za Rusijom i Kinom u proizvodnji jeftinih vojnih bespilotnih letelica, a njihovu masovnu proizvodnju praktično pokreću od nule, prenosi agencija Blumberg.
-Pentagon kupuje dronove u hiljadama, dok ih kineski i ruski proizvođači proizvode u milionima. Pokušavajući da nadoknade zaostatak, američki proizvođači suočavaju se sa ozbiljnim problemima u lancima snabdevanja, zahtevima na bojnom polju koji se brzo menjaju, kao i specifičnostima samog Pentagona, navodi agencija.
Blumberg ističe da je američko Ministarstvo odbrane tradicionalno usmereno na nabavku skupih podmornica i borbenih aviona, a ne na masovnu proizvodnju jeftinih bespilotnih letelica.
Prema rečima predstavnika Pentagona, SAD proizvodnju takvih dronova započinju „praktično od nule“.
Agencija upozorava da američke kompanije trenutno nisu u stanju da obezbede proizvodnju onolikog broja bespilotnih letelica koliki bi mogao biti potreban u slučaju potencijalnog vojnog sukoba.
(sputnikportal.rs)
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