PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je da se bliži postizanje sporazuma o rešavanju ukrajinskog sukoba.

Foto: Tanjug (AP Photo/Mark Schiefelbein)

-Mislim da smo veoma blizu postizanja sporazuma, rekao je Tramp u intervjuu blogeru Beniju Džonsonu.

Tako je odgovorio na pitanje da li bi sporazum mogao da bude postignut do samita G20 u decembru.

-Mislim da postoje velike šanse da to rešimo, rekao je američki predsednik.

U leto 2025. godine predsednik Rusije Vladimir Putin i predsednik SAD Donald Tramp razgovarali su u Enkoridžu o načinima rešavanja ukrajinskog sukoba. Ruski predsednik je posle samita izjavio da postoji mogućnost da se sukob u Ukrajini okonča i naglasio da je Rusija zainteresovana za dugoročno rešenje.

(sputnikportal.rs)

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