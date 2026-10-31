Svet

POZIV PUTINU KAO PREKRETNICA Finski predsednik: Evropa traži svoj put mimo Vašingtona

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

31. 10. 2026. u 17:00

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TELEFONSKI razgovor sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom predstavljao je prekretnicu iz više razloga, istakao je finski predsednik Aleksander Stub.

ПОЗИВ ПУТИНУ КАО ПРЕКРЕТНИЦА Фински председник: Европа тражи свој пут мимо Вашингтона

Foto: Molakaliva/Alamy/Profimedia

-Prvo, to je bio prvi put da sam kao predsednik Republike razgovarao sa predsednikom Putinom. Drugo, prvi put smo dobili neposredne informacije o tome kako predsednik Rusije ocenjuje situaciju na ratištu. I treće, dobili smo priliku da Rusima direktno prenesemo poruke Ukrajinaca, objasnio je on, prenose mediji.

Prema rečima finskog predsednika, on i norveški premijer Jonas Gar Stere inicirali su kontakt sa Putinom na molbu Ukrajine, a „poziv je usledio u pogodnom trenutku“.

-Ključno pitanje je da li, na primer, spoljna politika SAD prema Rusiji i Ukrajini odgovara interesima Finske. I moramo da razmislimo šta da preduzmemo povodom toga, rekao je Stub.

Finski lider je istakao da između politike Evrope i SAD sada „postoje određene razlike u nijansama“: Brisel podržava Kijev, dok je Vašington izabrao ulogu posrednika u mirovnim pregovorima. Pritom ni Finska ne nastupa kao posrednik, već „stoprocentno“ podržava Ukrajinu, naglasio je šef države.

-I tu poruku smo preneli predsedniku Putinu, naveo je on.

Stub je dodao da je o pozivu Putinu razgovarao i sa evropskim liderima.

-Svi su bili upoznati sa sadržajem. To je bio prvi put da je EU dobila direktnu poruku od Rusije o ratu u Ukrajini ili, na primer, o situaciji u Baltičkom moru, zaključio je on.

Finski i norveški lider razgovarali su telefonom sa Putinom 27. oktobra, a zatim i sa Vladimirom Zelenskim. Razgovor je održan uoči trilateralnog sastanka Rusije, Ukrajine i SAD, koji se očekuje u novembru, i predstavljao je nastavak pregovora u Oslu 20. oktobra.

To je bio prvi kontakt ruskog lidera sa evropskim kolegama posle više od godinu dana — u julu 2025. razgovarao je telefonom sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom.

(sputnikportal.rs)

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