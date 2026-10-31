Ekonomija

POSLE VELIKOG HAKERSKOG NAPADA: Bajnens nadoknadio 90 odsto sredstava ukradenih tokom hakerskog napada

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

31. 10. 2026. u 18:22

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KRIPTOVALUTNA berza Bajnens (Binance) saopštila je danas da je uspela da nadoknadi 90 odsto iznosa ukradenog tokom hakerskog napada, u kojem je sa njene platforme nestalo rekordnih 6,36 milijardi dolara.

ПОСЛЕ ВЕЛИКОГ ХАКЕРСКОГ НАПАДА: Бајненс надокнадио 90 одсто средстава украдених током хакерског напада

Foto: Kheng Ho Toh/Panthermedia/Profimedia

-Preostalih 10 odsto odnosi se na tokene sa manjom likvidnošću, što znači da će možda biti potrebno više vremena da se obezbede potrebne količine, navodi se u saopštenju kompanije.

Bajnens je saopštio da je interno izdvojio oko 6,34 milijarde dolara sopstvenih sredstava kako bi pokrio nastale gubitke, preneo je Rojters.

Kompanija je navela da je nadoknada sredstava uključivala i delimično korišćenje njenog fonda Secure Asset Fund for Users (SAFU), vrednog milijardu dolara, koji predstavlja rezervu u bitkoinima namenjenu zaštiti korisnika u slučaju bezbednosnih incidenata.

Hakeri povezani sa Severnom Korejom ukrali su oko 6,36 milijardi dolara sa novčanika kriptovalutne berze Bajnens, u sajber napadu koji se smatra najvećom krađom kriptovaluta do sada, objavila je kompanija za analizu blokčejn transakcija TRM Labs (TRM Labs).

Prema analizi TRM Labsa, napad se dogodio u četvrtak, kada su napadači za oko 20 minuta prebacili sredstva sa novčanika Bajnensa na deset različitih blokčejn mreža.

Kompanija je napad sa visokim stepenom pouzdanosti pripisala hakerskoj grupi TraderTraitor (TraderTraitor), koju povezuje sa Severnom Korejom.

U napadu su pogođeni novčanici na mrežama Ethereum, Bitcoin, Tron, Solana, XRP Ledger, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Base i Polygon.

(Tanjug)

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