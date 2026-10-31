STRAH OD NOĆI VEŠTICA: Hoće li maskirani napadači izazivati haos?
Strah od novih nereda u Francuskoj danas je dodatno pojačan činjenicom da se demonstracije održavaju na Noć veštica, kada se očekuje veliki broj maskiranih ljudi.
Policija je upozorila da praznične maske ne smeju da posluže za prikrivanje identiteta prilikom eventualnog učešća u neredima. U pojedinim delovima Pariza, uključujući okolinu Trga Republike i četvrt Šatle–Le Al, uveden je policijski čas od 23 do šest sati, tokom dve noći. Udruženja za prava građana najavila su osporavanje ove mere pred Upravnim sudom.
U Marselju su raspoređeni i pripadnici elitne jedinice, uz oklopna vozila "kentaur". Širom Francuske angažovane su specijalne policijske ekipe, dronovi, helikopteri i vodeni topovi. Mnogi trgovci ponovo su zaštitili izloge drvenim pločama, strahujući od pljački i razbijanja kakva su obeležila prethodne proteste.
Predstavnici trgovaca iz Bordoa ističu da je prethodnih nedelja u ovom gradu gotovo stotinu prodavnica opljačkano, vandalizovano ili uništeno, a da jedna trećina neće moći ubrzo da nastavi rad.
Dok vlasti insistiraju da je ograničavanje protestnih trasa neophodno radi zaštite građana i imovine, organizatori smatraju da se bezbednosnim merama sve više sužava prostor za izražavanje nezadovoljstva, pa se tako, uz socijalnu i ekonomsku krizu, u Francuskoj otvara još jedno pitanje, a to je pravo na slobodno protestovanje.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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