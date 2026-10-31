Svet

STRAH OD NOĆI VEŠTICA: Hoće li maskirani napadači izazivati haos?

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
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Strah od novih nereda u Francuskoj danas je dodatno pojačan činjenicom da se demonstracije održavaju na Noć veštica, kada se očekuje veliki broj maskiranih ljudi.

СТРАХ ОД НОЋИ ВЕШТИЦА: Хоће ли маскирани нападачи изазивати хаос?

Foto: Goran Čvorović

Policija je upozorila da praznične maske ne smeju da posluže za prikrivanje identiteta prilikom eventualnog učešća u neredima. U pojedinim delovima Pariza, uključujući okolinu Trga Republike i četvrt Šatle–Le Al, uveden je policijski čas od 23 do šest sati, tokom dve noći. Udruženja za prava građana najavila su osporavanje ove mere pred Upravnim sudom.

U Marselju su raspoređeni i pripadnici elitne jedinice, uz oklopna vozila "kentaur". Širom Francuske angažovane su specijalne policijske ekipe, dronovi, helikopteri i vodeni topovi. Mnogi trgovci ponovo su zaštitili izloge drvenim pločama, strahujući od pljački i razbijanja kakva su obeležila prethodne proteste.

Predstavnici trgovaca iz Bordoa ističu da je prethodnih nedelja u ovom gradu gotovo stotinu prodavnica opljačkano, vandalizovano ili uništeno, a da jedna trećina neće moći ubrzo da nastavi rad.

Dok vlasti insistiraju da je ograničavanje protestnih trasa neophodno radi zaštite građana i imovine, organizatori smatraju da se bezbednosnim merama sve više sužava prostor za izražavanje nezadovoljstva, pa se tako, uz socijalnu i ekonomsku krizu, u Francuskoj otvara još jedno pitanje, a to je pravo na slobodno protestovanje.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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