NAJAVLJENE BLOKADE ŠKOLA I FAKULTETA U FRANCUSKOJ: "Blokiraćemo koliko god je potrebno za pristojne uslove u zemlji"

PORTPAROLKA francuskog Studentskog saveza Sabrin Karbaš pozvala je danas učenike i studente da u utorak i četvrtak blokiraju srednje škole i univerzitete, kao odgovor na to što je bila zabranjena ruta za protest u Parizu, a podršku blokadi obrazovnih ustanova najavilo je i Udruženje slobodnih profesora.

Photo/Aurelien Morissard

Karbaš je na početku današnjeg studentskog protesta u Parizu rekla da će novim blokadama dokazati da su zahtevi učesnika protesta legitimni, prenosi Figaro.

- Počev od utorka, blokiraćemo naše univerzitete i srednje škole, a blokiraćemo ih i u četvrtak, pre nego što odemo na demonstracije 5. novembra na poziv radnika - kazala je ona.

Predsednik Udruženja slobodnih profesora (USL) Rijad Rani izjavio je da učesnici protesta ne traže luksuz, već "dostojanstvene uslove, pristojne uslove" kako bi mogli da sprovode nacionalni obrazovni plan.

- Naravno da ćemo podržati blokade koje organizuju srednjoškolci i studenti od ponedeljka. Ali u ponedeljak ih pozivamo da se organizuju u opštim skupštinama kako bismo onda mogli bolje da blokiramo u utorak, sredu, četvrtak, petak i koliko god je potrebno da bismo konačno pobedili i imali pristojne uslove u ovoj zemlji - rekao je Rani.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Francuske saopštilo je da je na današnjim protestima širom zemlje zbog visokih troškova života do 14.00 sati uhapšeno 27 osoba, i da situacija širom zemlje "deluje generalno mirno".

Srednjoškolci i studenti pozvani su da protestuju danas, zajedno sa sindikatima i pripadnicima pokreta „Žuti prsluci“, na još jedan dan mobilizacije protiv visokih troškova života.

Sindikat CGT i pokret "Žuti prsluci" su tražili da protestna šetnja bude održana na trasi od Bastilje do Trga nacije, ali je pariska policija tu rutu juče zabranila, nakon čega su se demonstranti žalili Upravnom sudu, koji je potom odobrio tu rutu, ali je načelnik policije odmah uložio žalbu Državnom savetu, koji je u međuvremenu poništio odluku tog suda.

Više od 40 metro stanica je zatvoreno u Parizu, gde je policijski čas na snazi celog vikenda.

Šezdeset četiri odsto Francuza želi da se mobilizacija studenata i srednjoškolaca okonča, prema anketi kompanije Odoxa-Backbone Consulting za "Figaro".

Poslednjih nedelja, više od polovine Francuza podržalo je pokret srednjoškolaca u anketama.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.