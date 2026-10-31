ORBAN ŽESTOKO O SITUACIJI U POLJSKOJ: Tusk izveo državni udar protiv sopstvenog naroda

LIDER opozicije u Mađarskoj, Viktor Orban, oglasio se povodom dramatičnih događaja u Varšavi i otvoreno optužio poljskog premijera Donalda Tuska za pokušaj državnog udara i grubo kršenje najvišeg pravnog akta zemlje.

Foto: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Orban je na društvenoj mreži Iks poručio:

- Ono čemu smo juče svedočili u Varšavi bilo je flagrantno kršenje Ustava Poljske. Nikada nisam mislio da će Donald Tusk pasti toliko nisko da izvede državni udar protiv sopstvenog naroda. Iskreno se nadam da će predsednik Navrocki uspeti u svojim naporima da održi ustavni poredak Poljske. Naša srca su uz poljski narod.

What we witnessed yesterday in Warsaw was a blatant violation of Poland’s constitution. I never thought @donaldtusk would sink to such depths as to stage a coup d’état against his own people. I sincerely hope President @NawrockiKn succeeds in his efforts to uphold Poland’s constitutional order. Our hearts go out to the Polish people. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 31, 2026

Šta se desilo u Varšavi?

Podsetimo, Poljska je ušla u duboku ustavnu i političku krizu usled oštrog sukoba između proevropske liberalne vlade premijera Donalda Tuska i desničarskog konzervativnog predsednika Karola Navrockog.

Vladajuća koalicija je pre nekoliko dana najavila pokretanje procedure za opoziv predsednika Navrockog, za šta je neophodna podrška Ustavnog suda. Međutim, na čelu te institucije nalazi se Bogdan Svjončkovski, koji važi za pristalicu predsednika države.

Situacija je doživela kulminaciju kada su vlasti pokušale da smene Svjončkovskog i njegovog zamenika, nakon čega se na sajtu Ustavnog suda pojavila sporna informacija o njihovoj suspenziji. Iz Ustavnog suda su odmah reagovali, poručivši da je reč o lažnoj informaciji i direktnom pokušaju državnog udara.

Upad predsednika u zgradu suda i protesti

U međuvremenu, Ana Korvin-Pjotrovska proglasila je sebe novom predsednicom suda i zabranila ulazak svima u zgradu, uključujući i šefa države.

Zbog ovih događaja, predsednik Navrocki je hitno prekinuo službeni let za Senegal i vratio se u poljsku prestonicu, nakon čega se oko tri sata ujutru u pratnji ličnog obezbeđenja probio u zgradu Ustavnog suda.

Potezi Tuskove vlade izazvali su oštru reakciju konzervativnog dela poljske javnosti i elite, što je dovelo i do masovnih protesta na ulicama.

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