Svet

ORBAN ŽESTOKO O SITUACIJI U POLJSKOJ: Tusk izveo državni udar protiv sopstvenog naroda

Новости онлине

31. 10. 2026. u 16:39

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

LIDER opozicije u Mađarskoj, Viktor Orban, oglasio se povodom dramatičnih događaja u Varšavi i otvoreno optužio poljskog premijera Donalda Tuska za pokušaj državnog udara i grubo kršenje najvišeg pravnog akta zemlje.

ОРБАН ЖЕСТОКО О СИТУАЦИЈИ У ПОЉСКОЈ: Туск извео државни удар против сопственог народа

Foto: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Orban je na društvenoj mreži Iks poručio:

- Ono čemu smo juče svedočili u Varšavi bilo je flagrantno kršenje Ustava Poljske. Nikada nisam mislio da će Donald Tusk pasti toliko nisko da izvede državni udar protiv sopstvenog naroda. Iskreno se nadam da će predsednik Navrocki uspeti u svojim naporima da održi ustavni poredak Poljske. Naša srca su uz poljski narod.

Šta se desilo u Varšavi?

Podsetimo, Poljska je ušla u duboku ustavnu i političku krizu usled oštrog sukoba između proevropske liberalne vlade premijera Donalda Tuska i desničarskog konzervativnog predsednika Karola Navrockog.

Vladajuća koalicija je pre nekoliko dana najavila pokretanje procedure za opoziv predsednika Navrockog, za šta je neophodna podrška Ustavnog suda. Međutim, na čelu te institucije nalazi se Bogdan Svjončkovski, koji važi za pristalicu predsednika države.

Situacija je doživela kulminaciju kada su vlasti pokušale da smene Svjončkovskog i njegovog zamenika, nakon čega se na sajtu Ustavnog suda pojavila sporna informacija o njihovoj suspenziji. Iz Ustavnog suda su odmah reagovali, poručivši da je reč o lažnoj informaciji i direktnom pokušaju državnog udara.

Upad predsednika u zgradu suda i protesti

U međuvremenu, Ana Korvin-Pjotrovska proglasila je sebe novom predsednicom suda i zabranila ulazak svima u zgradu, uključujući i šefa države.

Zbog ovih događaja, predsednik Navrocki je hitno prekinuo službeni let za Senegal i vratio se u poljsku prestonicu, nakon čega se oko tri sata ujutru u pratnji ličnog obezbeđenja probio u zgradu Ustavnog suda.

Potezi Tuskove vlade izazvali su oštru reakciju konzervativnog dela poljske javnosti i elite, što je dovelo i do masovnih protesta na ulicama.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

RIJEKA PRESEKLA: Zabranili ustaški poklič Za dom spremni - Jednoglasna odluka
Region

0 0

RIJEKA PRESEKLA: Zabranili ustaški poklič "Za dom spremni" - Jednoglasna odluka

GRADSKO veće Rijeke jednoglasno je usvojilo zabranu veličanja fašizma i ustaštva na javnim mestima: „Zabranjuje se na svim gradskim površinama, nekretninama i pokretninama kojima upravlja Grad Rijeka isticanje ili promicanje simbola, obeležja, slogana i poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava fašizam, nacizam, ustaštvo, uključujući i ustaški poklič 'Za dom spremni', kao i svaki oblik nacionalne, rasne ili verske mržnje i netrpeljivosti”.

30. 10. 2026. u 09:51

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIS objavio rezultate konkursa programa Zajednici zajedno za 2026. godinu

NIS objavio rezultate konkursa programa "Zajednici zajedno" za 2026. godinu