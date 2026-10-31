DRAMA U MOSKVI: SAD upozorile FSB na pripremu terorističkog napada

FSB je od američke strane dobio informacije o pripremi terorističkog napada u Moskvi.

Foto: Russian Federal Security Service / Zuma Press / Profimedia

- Partnerskim kanalima od američke strane dobijene su informacije o pripremi terorističkog napada u Moskvi, saopštila je služba.

Pripadnici službe preduzimaju odgovarajuće mere.

Američka ambasada ranije je upozorila svoje državljane na pretnju koja bi mogla da dovede do „masovnih žrtava“ na području muzejskog kompleksa „Caricino“.

(sputnikportal.rs)

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