Svet

DRAMA U MOSKVI: SAD upozorile FSB na pripremu terorističkog napada

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

31. 10. 2026. u 16:29

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FSB je od američke strane dobio informacije o pripremi terorističkog napada u Moskvi.

ДРАМА У МОСКВИ: САД упозориле ФСБ на припрему терористичког напада

Foto: Russian Federal Security Service / Zuma Press / Profimedia

- Partnerskim kanalima od američke strane dobijene su informacije o pripremi terorističkog napada u Moskvi, saopštila je služba.

Pripadnici službe preduzimaju odgovarajuće mere.

Američka ambasada ranije je upozorila svoje državljane na pretnju koja bi mogla da dovede do „masovnih žrtava“ na području muzejskog kompleksa „Caricino“.

(sputnikportal.rs)

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