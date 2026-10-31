SAD ODOBRILE PRODAJU 500 RAKETA "PATRIOT" UKRAJINI: Zelenski se oglasio hitnom porukom

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski zahvalio je američkoj administraciji na odobrenju prodaje Ukrajini 500 presretača PAC-3 za sistem protivvazdušne odbrane Patriot, ali je zatražio od američkih partnera da pronađu način da te rakete budu isporučene već tokom predstojeće zime, kada su Ukrajini najpotrebnije za odbranu od ruskih napada.

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Zelenski je u objavi na društvenoj mreži Iks naveo da bi 500 presretača predstavljalo značajnu količinu i moglo da čini efikasan odbrambeni paket, ali je ukazao da bi, prema informacijama koje je Ukrajina dobila, isporuke mogle da počnu tek za nekoliko godina.

On je zatražio da SAD i drugi partneri Ukrajini tokom zime 2026-2027. obezbede po 100 presretača mesečno, odnosno ukupno 500 raketa u narednim mesecima, kako bi se zaštitila ukrajinska teritorija od ruskih balističkih raketa.

Prema njegovim rečima, Rusija svakodnevno napada ukrajinsku energetsku infrastrukturu, a samo tokom prve dve nedelje oktobra izvela je više od 30 napada na ključne delove elektroenergetske mreže.

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Zelenski je naveo da su mete ruskih napada sistemi za snabdevanje električnom energijom, grejanje i vodu, kao i mostovi, ocenjujući da je cilj napada ugrožavanje života u ukrajinskim gradovima i zajednicama.

Ukrajinski predsednik smatra da bi presretači koji se trenutno nalaze u skladištima SAD, evropskih i drugih partnera trebalo da budu isporučeni Ukrajini tokom predstojeće zime, dok bi zalihe partnera bile obnovljene u narednim godinama, na osnovu već ugovorene proizvodnje koju su, kako je naveo, Ukrajina i njeni partneri već platili.

Zelenski je zahvalio američkom predsedniku Donaldu Trampu, Stejt departmentu i američkoj administraciji na odobrenju, navodeći da je o presretačima PAC-3 nedavno razgovarao i sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom.

- Tražimo odluke koje mogu da garantuju zaštitu života - ne prekosutra ili negde kasnije, već upravo u trenutku kada pretnja postoji, kada Rusija ubija i razara - poručio je Zelenski.

Kako je juče navedeno, Stejt department je odobrio moguću prodaju 500 raketa PAC-3 MSE za protivvazdušne raketne sisteme Patriot Ukrajini za ukupno 2,1 milijardu dolara, saopštio je danas Biro za političko-vojna pitanja Stejt departmenta.

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