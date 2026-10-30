OGLASIO SE ŠPANSKI MINISTAR SAOBRAĆAJA: Rekao da neće podneti ostavku nakon železničke nesreće

ŠPANSKI ministra saobraćaja i održive mobilnosti Oskar Puente kazao je danas da razume ljude koji traže njegovu ostavku zbog železničke nesreće u Urdi u kojoj je poginulo najmanje 69 ljudi, ali da je sada njegov zadatak da razjasni šta se desilo.

AP Photo/Manu Fernandez

- Moj način preuzimanja odgovornosti jeste da budem na čelu, neću se kriti iza bilo koga jer nemam šta da krijem. Osećam ogroman bol, ali ne mogu da dozvolim da me bol zbuni - rekao je ministar novinarima, preneo je RTVE.

Po njegovim rečima, svi tragovi ukazuju na grešku u kontrolnom centru Adifa, ali još uvek nije jasno zašto voz koji je stajao na šinama nije mogao ponovo da krene.

- Ako se dokaže da su kontrole i organizacija zakazale, delovaćemo u skladu sa tim. Ako postoji individualna odgovornost, ona će biti sprovedena kroz odgovarajuće kanale - izjavio je.

On je rekao da neće dozvoliti da se zahtev za odgovornošću pomeša sa potrebom da se brzo pronađe neko koga treba kriviti.

Rekao je da vlada nastoji da zbrine žrtve i pruži podršku porodicama.

U sudaru vozova kompanija Irio i Renfe, koji se dogodio u sredu, povređeno je više desetina putnika, a oko 50 osoba i dalje se nalazi na bolničkom lečenju.

Voz koji je udario u kompoziciju kompanije Irio kretao se brzinom između 160 i 200 kilometara na čas.

Prema dosadašnjim informacijama, oko 8.30 časova došlo je do pada sistema za kontrolu i bezbednost saobraćaja LZB na stanici Urda zbog greške u komunikaciji između računara železničke mreže.

Vlada Španije proglasila je trodnevnu nacionalnu žalost, od 29. do 31. oktobra.

(Tanjug)

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