ŠOK U VAŠINGTONU: Pentagon doneo odluku koja će razbesneti Trampa

AMERIČKI Pentagon priprema budžet za odbranu koji je znatno manji od rekordnih 1,5 biliona dolara, koliko je tražio predsednik, Donald Tramp.

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Iako administracija javno insistira na toj cifri, vojni zvaničnici iza zatvorenih vrata rade na planu vrednom približno 1,1 bilion dolara, pozivajući se na četiri osobe upućene u te razgovore.

Razlika iznosi 400 milijardi dolara.

Prema informacijama iz američkih medija, Pentagon i kongresni odbori zaduženi za državnu potrošnju rade na manjem budžetu, dok se Bela kuća u javnosti i dalje zalaže za pun iznos.

Jedan od izvora naveo je da Pentagon ne može javno da prizna da se priprema za manji budžet.

- Niko tamo ne očekuje ništa što bi bilo čak i približno cifri od 1,5 biliona dolara - rekao je bivši zvaničnik upoznat sa razgovorima.

Dodao je da se planovi za niži nivo finansiranja već ozbiljno razrađuju, budući da se taj scenario smatra daleko verovatnijim od usvajanja Trampovog zahteva u punom obimu.

Predsednik SAD tražio je istorijsko povećanje vojnih izdataka kako bi se finansirao niz ambicioznih projekata, uključujući novi sistem protivraketne odbrane, nazvan "Zlatna kupola", kao i izgradnju novih ratnih brodova.

Trampov plan predviđa 1,15 biliona dolara kroz redovan budžetski postupak, kao i dodatnih 350 milijardi dolara putem posebnog procesa koji bi republikancima omogućio da izglasaju dodatnu potrošnju bez podrške demokrata u Senatu.

Međutim, republikanci još uvek nisu postigli dogovor o tome kako da obezbede ta dodatna sredstva, a rasprave o vojnoj potrošnji postaju sve napetije.

Američki list, izvestio je da su pregovori o budžetu za odbranu u zastoju zbog dubokih političkih podela, neslaganja oko mogućeg rata sa Iranom, kao i zategnutih odnosa između Pentagona i članova Kongresa.

Kako navodi američki portal, vojni zvaničnici već razmatraju kojim programima da daju prednost u slučaju da Kongres ne odobri traženi iznos sredstava.

Budžetski problemi javljaju se u trenutku kada američka vojska pokušava da pokrije ogromne troškove rata sa Iranom.

Prema podacima Pentagona koje je objavila agencija Asošiejted pres, taj rat je do 16. oktobra američke poreske obveznike koštao približno 47,1 milijardu dolara.

Od tog iznosa, oko 29 milijardi dolara odnosi se na popunu potrošene municije, gotovo 12 milijardi na vojne operacije, a oko 6 milijardi na izgubljenu opremu.

Manji budžet za odbranu mogao bi da uspori obnavljanje vojnih zaliha i realizaciju određenih planiranih projekata.

Za sada još nije doneta konačna odluka o smanjenju iznosa koji je zatražio Tramp.

Reč je o internim pripremama za slučaj da Kongres ne odobri vojnu potrošnju na rekordnom nivou, iako se administracija i dalje zalaže za prvobitni plan.

(Index.HR)

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