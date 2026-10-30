TRAGEDIJA U INDIJI: Šest osoba poginulo u padu helikoptera na Himalajima (VIDEO)

ŠEST osoba, među kojima i pilot, poginulo je danas kada se helikopter srušio u indijskoj saveznoj državi Utarakand, na području Himalaja, tokom leta od hinduističkog hodočasničkog odredišta Badrinat ka gradu Dehradunu, prenela je indijska novinska agencija ANI, pozivajući se na zvaničnika državne uprave za civilno vazduhoplovstvo.

Foto: Printskrin Iks/Newslive 24x7

U helikopteru se nalazilo pet putnika i pilot, a svi su poginuli, izjavio je izvršni direktor Uprave za razvoj civilnog vazduhoplovstva Utarakanda (UCADA), Pratik Džain.

First video of the helicopter crash. 🚨 A helicopter returning from Badrinath to Dehradun crashed. It crashed into a hill in Marwari, below Joshimath in Uttarakhand's Chamoli district. Six people were on board. The helicopter had five passengers, including a pilot. Who gave permission to fly in such bad weather? — Hit Janta 🪳 (@HCP_2026) October 30, 2026

Helikopter je leteo iz Badrinata, jednog od značajnih hinduističkih hodočasničkih odredišta smeštenih u planinskom području, prema gradu Dehradunu, navela je UCADA u saopštenju.

- Helikopter je izgubio komunikaciju dok je leteo iznad doline Džoši Mat. Istovremeno, sistem za praćenje više nije mogao da registruje letelicu", saopštila je ta uprava. Dodaje se da je celokupna flota kompanije "Trans Bharat Aviation", koja je upravljala helikopterom, prizemljena iz predostrožnosti. U zajedničkoj akciji potrage i spasavanja učestvovali su lokalna uprava, timovi za vanredne situacije i pripadnici vojske - saopštili su zvaničnici.

(Tanjug)

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