JEZIVA ISPOVEST KRISTE PAJK NAKON NEUSPELOG POGUBLJENJA: Boli me telo, bole me ruke, bole me šake, boli me grlo
AMERIČKA zatvorenica koja čeka izvršenje smrtne kazne, Krista Pajk, objavila je svoju prvu javnu izjavu nakon neuspelog pokušaja izvršenja smrtne kazne u septembru.
- Od te noći nije prošao nijedan trenutak, a da nisam osećala bol. Boli me celo telo. Bole me ruke. Bole me šake. Boli me grlo. I dalje imam poteškoća sa govorom. A bol nije samo fizička. Postoji bol u mom umu i mojoj duši - navela je ona u izjavi koju je njen pravni tim u petak objavio na društvenim mrežama.
Krista Pajk, koja ima 50 godina, otpuštena je iz bolnice krajem prošlog meseca, nakon što je preživela dva pokušaja smrtonosne injekcije pentobarbitalom, zbog čega je bila u kritičnom zdravstvenom stanju.
Ranije danas guverner Tenesija Bil Li izneo je nove informacije o statusu Kriste Pajk.
Guverner Bil Li nagovestio je da bi Pajk ipak mogla da bude pogubljena, ukoliko sudovi ne donesu drugačiju odluku.
(Telegraf)
BONUS VIDEO: Ovako se to radi u Americi, majci demokratije
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)