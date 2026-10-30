JEZIVA ISPOVEST KRISTE PAJK NAKON NEUSPELOG POGUBLJENJA: Boli me telo, bole me ruke, bole me šake, boli me grlo

AMERIČKA zatvorenica koja čeka izvršenje smrtne kazne, Krista Pajk, objavila je svoju prvu javnu izjavu nakon neuspelog pokušaja izvršenja smrtne kazne u septembru.

Foto: Tanjug / WBIR-TV via AP

- Od te noći nije prošao nijedan trenutak, a da nisam osećala bol. Boli me celo telo. Bole me ruke. Bole me šake. Boli me grlo. I dalje imam poteškoća sa govorom. A bol nije samo fizička. Postoji bol u mom umu i mojoj duši - navela je ona u izjavi koju je njen pravni tim u petak objavio na društvenim mrežama.

Krista Pajk, koja ima 50 godina, otpuštena je iz bolnice krajem prošlog meseca, nakon što je preživela dva pokušaja smrtonosne injekcije pentobarbitalom, zbog čega je bila u kritičnom zdravstvenom stanju.

Ranije danas guverner Tenesija Bil Li izneo je nove informacije o statusu Kriste Pajk.

Guverner Bil Li nagovestio je da bi Pajk ipak mogla da bude pogubljena, ukoliko sudovi ne donesu drugačiju odluku.

(Telegraf)

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