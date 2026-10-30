OVO JE MAŠINOVOĐA KOJI JE STRADAO U JEZIVOM SUDARU VOZOVA: Jednim potezom sprečio još veću tragediju, za sobom ostavio trudnu suprugu (FOTO)
MAŠINOVOĐA Antonio Acedo (36), koji je upravljao brzim vozom kompanije Renfe, poginuo je u stravičnom sudaru dva voza u Španiji, u kojem je živote izgubilo najmanje 69 ljudi, dok je više od 100 povređeno.
Njegova porodica smatra ga herojem jer je, kako tvrde, u poslednjim trenucima aktivirao kočnicu za hitne slučajeve i tako spasao stotine putnika.
Acedo je upravljao vozom koji se zakucao u zadnji deo drugog, zaustavljenog voza kompanije Iryo, u blizini mesta Urda, u provinciji Toledo.
U nesreći je poginuo i njegov kolega, 31-godišnji pripravnik Danijel Munjoz Kob, koji se nalazio u kabini mašinovođe. Acedo je iza sebe ostavio trudnu suprugu.
Prema prvim informacijama, voz Renfea kretao se brzinom između 160 i 200 kilometara na sat kada je udario u kompoziciju koja je stajala na pruzi zbog problema sa bezbednosnim sistemom, piše The Sun.
Audio-snimak razgovora mašinovođe sa kontrolnim centrom u Madriduukazuje na to da mu je bilo dozvoljeno da nastavi vožnju normalnom brzinom, iako je drugi voz bio zaustavljen.
Acedo je, prema navodima njegove porodice, pokušao da zakoči neposredno pre sudara. Istražitelji sada ispituju zbog čega nije izdato naređenje da uspori ili zaustavi voz nakon što je kontrolni centar obavešten da druga kompozicija ne može da nastavi putovanje.
Tragedija je odnela najmanje 69 života, a desetine ljudi vode se kao nestale. Među njima su kompozitorka Marija Luiza Mančado, televizijska voditeljka, kao i inženjer David Reina Reguera i arhitekta Aleksandra Garsija Bartolome.
Među poginulima su i bivša ministarka Fatima Banjez, sportistkinja Hulijeta Galjego i policajac Hose Manuel Čakon.
Španske spasilačke ekipe nastavljaju potragu i identifikaciju žrtava, dok su porodice nestalih u neizvesnosti. Premijer Pedro Sančez poručio je da državne službe ulažu sve napore kako bi što pre utvrdile identitet stradalih.
Istraga je usmerena na kvar sistema za signalizaciju i bezbednost, ali i na odluke zaposlenih u kontrolnom centru. Prvi izveštaj istražitelja ukazuje na niz tehničkih problema, instrukcija i postupaka koji su doveli do katastrofe. Konačni uzrok nesreće još nije utvrđen.
(Kurir)
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