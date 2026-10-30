LAVROV: BRIKS je motor globalnog ekonomskog rasta

BRIKS je motor globalnog ekonomskog rasta, izjavio je ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov.

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- BRIKS je danas motor globalnog ekonomskog rasta. Dovoljno je napomenuti da na ovu organizaciju otpada 40 odsto svetskog BDP-a prema paritetu kupovne moći i 23 odsto ukupne svetske trgovine. Obim međusobne trgovinske razmene između država članica već je dostigao 1,2 biliona dolara - istakao je Lavrov u video-obraćanju organizatorima i učesnicima Poslovnog međuregionalnog foruma BRIKS-a.

Lavrov je naglasio da, uprkos turbulentnoj geopolitičkoj situaciji, države svetske većine pokazuju iskreno interesovanje za jačanje raznovrsnih veza.

Prema njegovim rečima, važno je ne zaustavljati se na postignutom, već nastaviti zajednički rad na daljem korišćenju bogatog potencijala obostrano korisne saradnje.

- Upravo su na podsticanje takvog rada usmerene ruske inicijative za uspostavljanje mehanizama međunarodnih plaćanja otpornih na spoljne šokove, pokretanje Nove investicione platforme za privlačenje kapitala u ključne privredne sektore država BRIKS-a, kao i zemalja globalnog Juga i Istoka u celini - dodao je Lavrov.

Šef ruske diplomatije je izrazio uverenje da će forum proteći u tradicionalno konstruktivnom duhu, doprineti uspostavljanju novih i jačanju već postojećih poslovnih kontakata, kao i očuvanju atmosfere prijateljstva, međusobnog razumevanja i partnerstva.

- Bogat kulturni program omogućiće učesnicima da se bliže upoznaju sa izuzetno bogatim istorijskim i kulturnim nasleđem Sankt Peterburga, jedinstvenog 'muzeja na otvorenom'. Želim vam plodotvorne diskusije - zaključio je Lavrov.

(RT Balkan)

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