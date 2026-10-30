DRAMA POSLE PADA VOJNOG HELIKOPTERA: Italijanski ministar odbrane hitno stigao u BiH
MINISTAR odbrane Italije Gvido Kroseto sleteo je na aerodrom u Tuzli, gde su ga dočekali ministar odbrane Bosne i Hercegovine (BiH) Zukan Helez i načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH (OS BiH) general pukovnik Gojko Knežević.
Kroseto će posetiti povređene italijanske pripadnike EUFOR-a, koji su smešteni u zdravstvene ustanove u Tuzli i Brčkom, a s njim su stigli i lekari specijalisti iz Italije.
U Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla leče se dva pripadnika EUFOR-a, koja su teže povređena u padu helikoptera, dok je u Brčkom devet lakše povređenih osoba, preneli su sarajevski mediji.
Posle toga Kroseto će otputovati u Sarajevo, gde će ga dočekati zamenik ministra odbrane BiH Aleksandar Goganović i zamenik načelnika Zajedničkog štaba OS BiH general-major Mirsad Ahmić, a posetiće EUFOR-ov kamp u Butmiru kod Sarajeva.
Kroseto je ranije najavio da u BiH dolazi s načelnikom Generalštaba odbrane Italije i italijanskim vojnim lekarima specijalistima.
Italijanski vojni helikopter iz sastava Misije EUFOR pao je juče popodne kod Brčkog.
Mehanović: Odluku o transportu povređenih pripadnika Eufor odlučiće Italija
U Zdravstvenom centru u Brčkom trenutno je zbrinuto devet pacijenata povređenih u helikopterskoj nesreći i oni su van životne opasnosti, dok su dva pacijenta upućena na dalje lečenje u Univerzitetski klinički centar u Tuzli, izjavio je direktor brčanske zdravstvene ustanove Jasmin Mehanović.
Mehanović je naveo da su pacijenti smešteni na hirurškom odeljenju i da primaju svu neophodnu medicinsku njegu, po propisanim protokolima.
Govoreći o daljim koracima i mogućem premeštaju, Mehanović je pojasnio da će odluku o eventualnom transportu povređenih u matičnu zemlju doneti Ambasada Italije.
Kada je reč o dva pacijenta koja su prebačena u UKC u Tuzli, Mehanović je potvrdio da su i oni van životne opasnosti, te da će lekari u Tuzli nakon konzilijarnog pregleda odlučiti o daljem načinu lečenja – konzervativnom ili operativnom.
On je napomenuo da je, radi pružanja podrške, u odeljenju brčanske Bolnice od sinoć prisutan i lekar koji je upućen iz Italije.
(Politika onlajn)
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