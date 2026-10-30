FRONT JE PROBIJEN: Rusi ušli 19 kilometara u ukrajinsku odbranu u oblasti Guljajpolja
U PRAVCU Guljajpolja, u Zaporoškoj oblasti, ruske trupe su probile ukrajinsku odbranu do dubine od 19 kilometara.
O ovome je na svojoj Fejsbuk stranici izvestio ukrajinski vojni analitičar Konstantin Mašovec.
Prema njegovim rečima, ruska komanda je koncentrisala glavne snage grupe „Vostok” za ofanzivu u pravcu Orehova. U ovoj ofanzivi prvenstveno učestvuju 5. i 35. kombinovana armija Ruske Federacije.
Rusi su najveći uspeh postigli severoistočno od Male Tokmačke. Ovde su pomerili svoje glavne snage 2,5 kilometra napred, istovremeno upućujući brojne male jurišne grupe duboko u ukrajinske položaje.
Prema navodima Mašoveca, ruske trupe su već prisutne u oblasti Čarivnog – za koje on procenjuje da je praktično zauzeto – zatim jugoistočno od Krasne Krinice, pa čak i u blizini Omeljnika. Ovo poslednje se nalazi gotovo 19 kilometara od glavnih ruskih položaja severno od Belogorja.
„Oblast Krasna Krinica – Čarivno – Lugovsko – Belogorje je bukvalno prepuna malih ruskih pešadijskih grupa”, napisao je analitičar.
Napredovanje je zabeleženo i u drugim sektorima. Ruske trupe su napredovale oko četiri kilometra ka Vozdviževci, stigavši do južnih oboda tog sela. Pojedine grupe se već nalaze u njegovom severoistočnom delu, mada centar ostaje pod kontrolom Oružanih snaga Ukrajine.
U oblasti Gornje Terse, ruske snage su napredovale 1,5–2 kilometra, ušavši u samo selo i njegove zapadne delove. Takođe pokušavaju da zaobiđu ukrajinske položaje u blizini Gorkog i napreduju ka Huljajpolju, ali ovo drugo ostaje pod kontrolom ukrajinskih snaga.
Mašovec je napomenuo da se značajan deo napredovanja sastojao od prodora malih pešadijskih grupa koje su delovale u pozadini isturenih ukrajinskih jedinica.
Analitičar je ocenio ukupnu dinamiku u ovom pravcu kao nepovoljnu za Oružane snage Ukrajine. On smatra da su Rusi identifikovali slabu tačku u ukrajinskoj odbrani između Male Tokmačke i Huljajpolja, te da tamo koncentrišu svoje napore.
BONUS VIDEO
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
POTPUNI KOLAPS: Kijev obuzet panikom, vlasti ne uspevaju da obuzdaju ljude
30. 10. 2026. u 10:43
POBUNA U FRANCUSKOM ZATVORU: Zatvorenici odbili da se vrate u ćelije
30. 10. 2026. u 10:42
OGLASILA SE AMBASADORKA ITALIJE: Helikopter EUFOR-a se srušio neposredno posle poletanja
30. 10. 2026. u 10:34
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)