FRONT JE PROBIJEN: Rusi ušli 19 kilometara u ukrajinsku odbranu u oblasti Guljajpolja

U PRAVCU Guljajpolja, u Zaporoškoj oblasti, ruske trupe su probile ukrajinsku odbranu do dubine od 19 kilometara.

Foto Tanjug/Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

O ovome je na svojoj Fejsbuk stranici izvestio ukrajinski vojni analitičar Konstantin Mašovec.

Prema njegovim rečima, ruska komanda je koncentrisala glavne snage grupe „Vostok” za ofanzivu u pravcu Orehova. U ovoj ofanzivi prvenstveno učestvuju 5. i 35. kombinovana armija Ruske Federacije.

Rusi su najveći uspeh postigli severoistočno od Male Tokmačke. Ovde su pomerili svoje glavne snage 2,5 kilometra napred, istovremeno upućujući brojne male jurišne grupe duboko u ukrajinske položaje.

Prema navodima Mašoveca, ruske trupe su već prisutne u oblasti Čarivnog – za koje on procenjuje da je praktično zauzeto – zatim jugoistočno od Krasne Krinice, pa čak i u blizini Omeljnika. Ovo poslednje se nalazi gotovo 19 kilometara od glavnih ruskih položaja severno od Belogorja.

„Oblast Krasna Krinica – Čarivno – Lugovsko – Belogorje je bukvalno prepuna malih ruskih pešadijskih grupa”, napisao je analitičar.

Napredovanje je zabeleženo i u drugim sektorima. Ruske trupe su napredovale oko četiri kilometra ka Vozdviževci, stigavši do južnih oboda tog sela. Pojedine grupe se već nalaze u njegovom severoistočnom delu, mada centar ostaje pod kontrolom Oružanih snaga Ukrajine.

U oblasti Gornje Terse, ruske snage su napredovale 1,5–2 kilometra, ušavši u samo selo i njegove zapadne delove. Takođe pokušavaju da zaobiđu ukrajinske položaje u blizini Gorkog i napreduju ka Huljajpolju, ali ovo drugo ostaje pod kontrolom ukrajinskih snaga.

Mašovec je napomenuo da se značajan deo napredovanja sastojao od prodora malih pešadijskih grupa koje su delovale u pozadini isturenih ukrajinskih jedinica.

Analitičar je ocenio ukupnu dinamiku u ovom pravcu kao nepovoljnu za Oružane snage Ukrajine. On smatra da su Rusi identifikovali slabu tačku u ukrajinskoj odbrani između Male Tokmačke i Huljajpolja, te da tamo koncentrišu svoje napore.

BONUS VIDEO

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.