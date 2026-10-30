PREŽIVELA DVE DOZE OTROVA, A SAD JE ČEKA ELEKTRIČNA STOLICA: Detalji o sudbini američke osuđenice na smrt

TREBALO je da Krista Pajk 30. septembra bude pogubljena smrtonosnom injekcijom, ali je preživela dve doze pentobarbitala. Njeno stanje danima je bilo kritično, a sada su se o njenoj sudbini oglasili guverner, kao i njegova verovatna naslednica.

Foto: Tennessee Department of Correction, Jutjub/WBIR Channel 10, Depositphotos/aruba2000/3dmentat

Guverner Tenesija Bil Li izneo je nove informacije o statusu Kriste Pajk, osuđenice na smrt koja je preživela pokušaj pogubljenja, piše Unilad.

Podsetimo, Krista Pajk osuđena je na smrt pre više od tri decenije zbog ubistva Kolin Slemer 1995. godine.

Krista Pajk, njen tadašnji dečko Tadarel Šip i prijateljica Šadola Piterson namamili su Slemer u šumu u Noksvilu, gde su je pretukli i izboli nožem.

Na kraju su joj na grudima urezali pentagram.

U nedavnom razgovoru za televizijsku kuću WSMV, guverner Bil Li nagovestio je da bi Pajk ipak mogla da bude pogubljena, ukoliko sudovi ne donesu drugačiju odluku.

- Što se tiče osoba poput Kriste Pajk i njenog zločina, ona je i dalje u zatvoru u skladu sa zakonima države Tenesi. Pretpostavljam da će njena kazna ostati ista kao i do sada, osim ako sudovi ne odrede drugačije - rekao je Li.

Ne zna se kako bi novo pogubljenje moglo da bude izvedeno.

U Alabami su dvojica zatvorenika, Kenet Smit i Alan Miler, preživela neuspele pokušaje pogubljenja smrtonosnom injekcijom 2022. godine, da bi dve godine kasnije bili pogubljeni azotnom hipoksijom.

Krista Pajk bi, u slučaju drugog pokušaja pogubljenja, mogla da zatraži električnu stolicu jer je njen zločin počinjen pre 1. januara 1999. godine.

Marša Blekbern, favoritkinja za naslednicu guvernera Lija na izborima 3. novembra, izjavila je da je jedno od rešenja za izbegavanje novih neuspelih pokušaja pogubljenja "povratak električne stolice".

- Odavno je trebalo da Krista Pajk bude pogubljena. Ovaj neuspešni postupak samo produžava bol porodice Kolin Slemer. Iako je potrebno detaljno istražiti šta se dogodilo i zašto je postupak propao, odgovor je jednostavan: vratite električnu stolicu i brzo sprovedite pravdu za žrtve. Kao vaša guvernerka, upravo ću to i učiniti - napisala je na platformi X.

Pajk se oporavlja u rehabilitacionom centru

Pravni zastupnici Kriste Pajk navode da je zbog neuspelog pogubljenja pretrpela veliko oticanje ruku, upalu pluća i krvni ugrušak dok je bila u bolnici.

Njen advokat Rendi Spajvi opisao je pokušaj pogubljenja kao "okrutan" i "mučan".

Stanje joj se poboljšalo nakon što je došla svesti i počela da govori, a ubrzo je ponovo prohodala.

Pajk je u međuvremenu otpuštena iz bolnice i oporavak nastavlja u rehabilitacionom centru Debra K. Džonson u Nešvilu.

Njen advokat nedavno je za TMZ izjavio da se Pajk fizički i dalje oporavlja i da sve više hoda samostalno.

Dodao je da sada jasnije komunicira i sastavlja potpune rečenice.

"Krista se nosi sa dubokom psihološkom traumom"

Nakon što je Pajk vraćena u zatvor, njeni advokati objavili su saopštenje.

- Zahvalna je službama hitne pomoći i medicinskom timu na brizi u ovim izuzetnim okolnostima. I dalje prima medicinsku pomoć u zatvoru, a mi ćemo nastaviti da pratimo njen oporavak - poručili su.

Njen pravni tim osvrnuo se i na psihičke posledice.

- Krista se nosi sa dubokom psihološkom traumom jer je preživela pokušaj pogubljenja, što uključuje užas, bol i neizvesnost, jer je verovala da će umreti - naveli su.

(Telegraf)

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