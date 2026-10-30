"TO JE TEMA ZA VAŠINGTON I KIJEV" Rusija neće razgovarati o obnovi napada na rafinerije
RUSIJA ne planira da na predstojećim trilateralnim pregovorima sa SAD i Ukrajinom u Abu Dabiju pokreće pitanje ukrajinskih napada na ruske rafinerije nafte, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, naglašavajući da bi o tome trebalo da razgovaraju Vašington i Kijev.
„To je pre tema za razgovor između Vašingtona i Kijeva“, rekao je Peskov, komentarišući nastavak ukrajinskih napada na rusku energetsku infrastrukturu, uprkos zahtevu američkog predsednika Donalda Trampa da se takvi udari obustave.
Na pitanje da li će ruska delegacija pokrenuti ovu temu tokom predstojećih pregovora, Peskov je odgovorio: „Mi nećemo. Mi se tome suprotstavljamo.“
On je naglasio da Rusija nastavlja specijalnu vojnu operaciju upravo s ciljem da Ukrajini oduzme mogućnost da izvodi napade na rusku teritoriju.
„Mi vodimo specijalnu vojnu operaciju kako bismo kijevskom režimu u potpunosti oduzeli mogućnost da izvodi udare“, poručio je Peskov.
Peskov je, međutim, naglasio da ovi napadi ne dovode u pitanje održavanje nove runde trilateralnih pregovora o Ukrajini. On je objasnio da pripreme za razgovore ne podrazumevaju obavezu obustavljanja ili ograničavanja borbenih dejstava.
„Više puta smo govorili da se protivimo prekidu vatre koji bi Ukrajincima omogućio predah“, rekao je portparol Kremlja. Peskov je dodao da nema poteškoća u usaglašavanju datuma predstojećih trilateralnih pregovora Rusije, SAD i Ukrajine.
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