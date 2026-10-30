TRAGEDIJA U JERUSALIMU: Diplomatkinja (30) poginula pod točkovima minibusa, ambasada se oprašta od nje!
ŠEFICA kancelarije češke ambasade u Jerusalimu, Klara Šnajderova, poginula je kada je na nju na ulici naleteo minibus u tom gradu, potvrdila je danas Ambasada Češke u Izraelu.
Nesreća se dogodila juče, nakon što je vozač, po svemu sudeći, izgubio kontrolu nad vozilom, preneo je Tajms of Izrael.
Šnajderova (30) je u kritičnom stanju prebačena u Medicinski centar "Šare Zedek", gde je podlegla povredama.
Ambasada Češke u Tel Avivu potvrdila je smrt Šnajderove, koju je opisala kao "srdačnu mladu ženu i izvanrednog diplomatu".
Izraelski ministar spoljnih poslova, Gideon Sar, izjavio je da je sa dubokim žaljenjem primio vest o njenoj smrti, i uputio iskreno saučešće njenoj porodici i celokupnoj češkoj diplomatskoj zajednici.
- Klara je bila istinski prijatelj Izraela - izjavio je Sar.
Češki mediji su preneli da će Ministarstvo spoljnih poslova te zemlje, u znak poštovanja prema Šnajderovoj, istaći crnu zastavu na svom sedištu u Černinskoj palati.
Njeno telo biće preneto u Češku, gde će Šnajderova biti sahranjena, preneo je Tajms of Izrael.
(Tanjug)
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