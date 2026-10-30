JEZIVA TIŠINA NAD "PUTEM SMRTI": Misija stigla u Oleški, zatekla prizore kao nakon smaka sveta
PRVI snimci iz Oleškija počeli su da stižu. Na njima ruska poverenica za ljudska prava, Jana Lantratova, prikazuje početak evakuacije. Ljudi se okupljaju i ulaze u autobuse. Za nekoliko sati biće prevezeni na bezbednu teritoriju.
„Nalazimo se u Oleškiju. Ljudi žele da odu u Rusku Federaciju. Ima i onih koji žele da odu u Ukrajinu. Svima će biti pružena ta mogućnost. Dakle, ljudi polako ulaze u autobuse“, kaže Lantratova na snimku.
Evo kako se kretao konvoj sa humanitarnom pomoći. Detalji rute su tokom celog puta čuvani kao poverljivi.
Hersonska oblast. Kolona autobusa i kamiona nalazi se na putu. Granica je iza nas, a pred nama je Oleški – grad koji je još juče bio nedostupan, kako kopnenim, tako i vazdušnim putem. Snimatelj koji prati ovu misiju – beleži kretanje humanitarnog konvoja.
Humanitarni konvoj je po svojim razmerama bez presedana – čini ga nekoliko desetina vozila. U njemu se nalaze autobusi za ruske i strane novinare, kao i nekoliko desetina autobusa za civile koji žele da se evakuišu. Tu su, naravno, i kamioni sa neophodnim zalihama – hranom, gorivom za generatore i medicinskim materijalom.
Na putu ka ulazu u grad pravi se kratka pauza. Komesari za ljudska prava iz Rusije i Ukrajine, Jana Lantratova i Dmitrij Lubinec, obraćaju se novinarima.
„Danas je organizovan veliki konvoj od 25 autobusa, što obezbeđuje najmanje 750 mesta. Pored toga, obezbeđeni su i posebni autobusi za nepokretne osobe, odnosno one koji su vezani za postelju. Pripremili smo oko 30 takvih autobusa, uz još devet vozila hitne pomoći, za slučaj potrebe”, objašnjava Lantratova.
Ukrajinska strana ističe da je prekid vatre bez presedana. Od trenutka kada je stupio na snagu, nije ispaljen nijedan hitac. Nijedna strana nije prekršila sporazum.
„Ovo je prvi put od 2022. godine da je uspostavljen prekid vatre na tako velikom delu linije fronta, i da on traje ovoliko dugo. Današnji korak omogućiće nam da zajednički dopremimo humanitarnu pomoć u Alješki za sve stanovnike koji su tamo ostali; svako kome je potrebna pomoć, dobiće je. Pomoć će biti pružena i onima koji žele da napuste Alješki. Takođe želimo da naglasimo da smo postigli dogovor o pružanju pomoći građanima koji žele da odu u Ukrajinu – njima će ta mogućnost biti pružena. Pomoć će dobiti i građani koji žele da odu u Rusku Federaciju”, izjavio je Dmitrij Lubinec, komesar za ljudska prava Ukrajine.
Spiskovi osoba koje žele da se evakuišu su već sastavljeni – pripreme za ovu misiju trajale su nekoliko meseci, a svi detalji su usaglašeni. Predviđena je i mogućnost da se na licu mesta još ljudi odluči za evakuaciju. Svako će imati pravo da izabere kuda želi da ode – na teritoriju pod kontrolom Ukrajine ili da ostane u Rusiji.
Osiguravanje bezbednog izlaska bio je glavni prioritet. Inženjeri su raščistili prilaze gradu. Ovaj put, koji je nekada bio prekriven municijom, raščišćen je uz rizik po njihove živote.
„Moramo napomenuti da obuka, naravno, uvek nosi rizik po život. Stoga, tokom razminiranja poginuo je jedan pionir, a stradala je još jedna osoba. Izražavamo saučešće porodicama i prijateljima žrtava. Ipak, želim da naglasim da su u ovom slučaju preduzete sve bezbednosne mere. Naša važna misija je da dostavimo humanitarnu pomoć koja je ljudima potrebna i da osiguramo njihovu bezbednost”, rekla je Lantratova.
Novinari su prisutni u ulozi posmatrača: tu su predstavnici iz Ukrajine, Amerike, Francuske i Kine — ukupno više od 50 dopisnika iz različitih zemalja. Reporter američkog televizijskog kanala „Njuzmeks” (Newsmax) izjavio je da je poneo pancir i šlem, a da je stigao kao deo ukrajinske delegacije.
„Stigao sam ovde sa ukrajinskom delegacijom. Tu sam da zabeležim šta se dešava. Pratićemo razvoj događaja. Koliko sam shvatio iz objašnjenja Ukrajinaca, oni planiraju da idu od vrata do vrata. Ljudima koji tamo žive biće omogućeno da odu bilo u Rusiju ili u Ukrajinu. Moći će sami da odluče da li žele da odu ili da ostanu. To je za mene verovatno najvažnija stvar”, objasnio je američki novinar.
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