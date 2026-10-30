JEZIVA TIŠINA NAD "PUTEM SMRTI": Misija stigla u Oleški, zatekla prizore kao nakon smaka sveta

PRVI snimci iz Oleškija počeli su da stižu. Na njima ruska poverenica za ljudska prava, Jana Lantratova, prikazuje početak evakuacije. Ljudi se okupljaju i ulaze u autobuse. Za nekoliko sati biće prevezeni na bezbednu teritoriju.

Iks printskrin

„Nalazimo se u Oleškiju. Ljudi žele da odu u Rusku Federaciju. Ima i onih koji žele da odu u Ukrajinu. Svima će biti pružena ta mogućnost. Dakle, ljudi polako ulaze u autobuse“, kaže Lantratova na snimku.

Evo kako se kretao konvoj sa humanitarnom pomoći. Detalji rute su tokom celog puta čuvani kao poverljivi.

Hersonska oblast. Kolona autobusa i kamiona nalazi se na putu. Granica je iza nas, a pred nama je Oleški – grad koji je još juče bio nedostupan, kako kopnenim, tako i vazdušnim putem. Snimatelj koji prati ovu misiju – beleži kretanje humanitarnog konvoja.

Alto el fuego en Oleshki. "Se proporcionó ayuda humanitaria según las necesidades de la población, incluyendo alimentos, productos de higiene, artículos de primera necesidad, medicamentos, combustible, todo lo que la gente necesita. Si alguien desea abandonar la zona, se organizará completamente, respetando todas las medidas de seguridad. Hoy se ha organizado un gran convoy, compuesto por 25 autobuses con 750 asientos. Se han organizado autobuses especiales para personas postradas en cama, aproximadamente 30 plazas, si fuera necesario, además de 9 ambulancias adicionales. Contamos con más de 50 miembros del personal, incluyendo personal médico y toda la asistencia necesaria. Cada autobús está equipado con agua, raciones secas y, si es necesario, termos y agua caliente para que la gente pueda comer. También sabemos que algunas personas han mencionado que quieren llevar a sus mascotas. Hemos hablado de esto y lo hemos tenido en cuenta, por lo que se organizará un autobús aparte con jaulas para quienes deseen llevar a sus mascotas. Una persona ha fallecido, ofrecemos nuestras condolencias a las familias de la víctima. En este caso, quiero decir que, efectivamente, se han implementado todas las medidas de seguridad, y nuestra importante misión es brindar la ayuda humanitaria que las personas que la necesitan." — Martin Tuitero (@TuiteroMartin) October 30, 2026

Humanitarni konvoj je po svojim razmerama bez presedana – čini ga nekoliko desetina vozila. U njemu se nalaze autobusi za ruske i strane novinare, kao i nekoliko desetina autobusa za civile koji žele da se evakuišu. Tu su, naravno, i kamioni sa neophodnim zalihama – hranom, gorivom za generatore i medicinskim materijalom.

Na putu ka ulazu u grad pravi se kratka pauza. Komesari za ljudska prava iz Rusije i Ukrajine, Jana Lantratova i Dmitrij Lubinec, obraćaju se novinarima.

„Danas je organizovan veliki konvoj od 25 autobusa, što obezbeđuje najmanje 750 mesta. Pored toga, obezbeđeni su i posebni autobusi za nepokretne osobe, odnosno one koji su vezani za postelju. Pripremili smo oko 30 takvih autobusa, uz još devet vozila hitne pomoći, za slučaj potrebe”, objašnjava Lantratova.

Ukrajinska strana ističe da je prekid vatre bez presedana. Od trenutka kada je stupio na snagu, nije ispaljen nijedan hitac. Nijedna strana nije prekršila sporazum.

Ceasefire in Aleshky - latest news as of October 30 whats happening in the humanitarian mission - KPRU People are going out, The Popular Front sent also help to Aleshki. #Alёški from https://t.co/VzdfATwvyF https://t.co/7ri0Hgstk8 — Tom Welschen (@TWelschen) October 30, 2026

„Ovo je prvi put od 2022. godine da je uspostavljen prekid vatre na tako velikom delu linije fronta, i da on traje ovoliko dugo. Današnji korak omogućiće nam da zajednički dopremimo humanitarnu pomoć u Alješki za sve stanovnike koji su tamo ostali; svako kome je potrebna pomoć, dobiće je. Pomoć će biti pružena i onima koji žele da napuste Alješki. Takođe želimo da naglasimo da smo postigli dogovor o pružanju pomoći građanima koji žele da odu u Ukrajinu – njima će ta mogućnost biti pružena. Pomoć će dobiti i građani koji žele da odu u Rusku Federaciju”, izjavio je Dmitrij Lubinec, komesar za ljudska prava Ukrajine.

Spiskovi osoba koje žele da se evakuišu su već sastavljeni – pripreme za ovu misiju trajale su nekoliko meseci, a svi detalji su usaglašeni. Predviđena je i mogućnost da se na licu mesta još ljudi odluči za evakuaciju. Svako će imati pravo da izabere kuda želi da ode – na teritoriju pod kontrolom Ukrajine ili da ostane u Rusiji.

Evacuación de civiles, Oleshki, Kherson temporalmwnte ocupado. https://t.co/C5BJTp4Muu — Martin Tuitero (@TuiteroMartin) October 30, 2026

Osiguravanje bezbednog izlaska bio je glavni prioritet. Inženjeri su raščistili prilaze gradu. Ovaj put, koji je nekada bio prekriven municijom, raščišćen je uz rizik po njihove živote.

„Moramo napomenuti da obuka, naravno, uvek nosi rizik po život. Stoga, tokom razminiranja poginuo je jedan pionir, a stradala je još jedna osoba. Izražavamo saučešće porodicama i prijateljima žrtava. Ipak, želim da naglasim da su u ovom slučaju preduzete sve bezbednosne mere. Naša važna misija je da dostavimo humanitarnu pomoć koja je ljudima potrebna i da osiguramo njihovu bezbednost”, rekla je Lantratova.

Novinari su prisutni u ulozi posmatrača: tu su predstavnici iz Ukrajine, Amerike, Francuske i Kine — ukupno više od 50 dopisnika iz različitih zemalja. Reporter američkog televizijskog kanala „Njuzmeks” (Newsmax) izjavio je da je poneo pancir i šlem, a da je stigao kao deo ukrajinske delegacije.

🇷🇺⚔️🇺🇦Mine density is high but we move forward Servicemen of the Dnepr Group's engineer units are carrying out engineer reconnaissance and clearing roads to ensure the safety of routes leading to the settlement of Aleshki. Roads adjacent to the city are being cleared of explosive objects and unexploded projectiles to deliver humanitarian aid and organize the evacuation of civilians. The majority of explosive objects and mines, mostly of Western production, are scattered or laid by enemy UAVs and are set to be non-removable. In order to ensure the safety of civilians, military engineers destroy them on spot using external charges. One of the Western munitions shown in the footage is a 60 mm HEF mine and it was found in the area of the city bypass road. It was designed to be used in NATO-standard mortars. Military engineers note that such unexploded munitions pose a particular danger to the civilian population, as every slightest mechanical impact can lead to their detonation. Russian Defense Ministry — dana (@dana916) October 29, 2026

„Stigao sam ovde sa ukrajinskom delegacijom. Tu sam da zabeležim šta se dešava. Pratićemo razvoj događaja. Koliko sam shvatio iz objašnjenja Ukrajinaca, oni planiraju da idu od vrata do vrata. Ljudima koji tamo žive biće omogućeno da odu bilo u Rusiju ili u Ukrajinu. Moći će sami da odluče da li žele da odu ili da ostanu. To je za mene verovatno najvažnija stvar”, objasnio je američki novinar.

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