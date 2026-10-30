KRAJ ERE UŽASA: Umro serijski ubica koji je ubijao, komadao i jeo žene (FOTO)

JEDAN od najpoznatijih serijskih ubica u istoriji Meksika preminuo je u zatvoru u četvrtak.

Foto: Printskrin/SomosDesiertoMX

Andres Mendoza, poznatiji kao "Čudovište iz Atizapana", imao je 77 godina, a pronađen je mrtav u svojoj ćeliji u zatvoru Tenango del Valje, u Meksiku, prenose španski mediji, pozivajući se na zvanične izvore.

Zatvorenik, koji je od 2021. godine služio kaznu zbog ubistva najmanje 19 žena tokom 31 godine, preminuo je usled respiratornih komplikacija izazvanih upalom pluća.

Prethodno je zbog zdravstvenog stanja bio hospitalizovan.

Mendoza je uhapšen kada je imao 72 godine.

Policija je došla do njegove kuće u naselju Lomas de San Migel u Atizapanu, istražujući nestanak 34-godišnje Rejne Gonzales, koja je poslednji put viđena nedelju dana ranije.

Murió Andrés Filomeno Mendoza Celis, conocido como el “Monstruo de Atizapán”, mientras permanecía recluido en el penal de Tenango del Valle, Estado de México. El feminicida serial tenía ocho sentencias condenatorias, incluida una de prisión vitalicia. Las investigaciones lo vincularon con 19 víctimas, cuyos restos fueron relacionados con hallazgos realizados en su vivienda de Atizapán de Zaragoza. Fue detenido en mayo de 2021, luego de las indagatorias por el feminicidio de Reyna González Amador. Las autoridades reportaron que Mendoza Celis padecía diversos problemas de salud; la causa oficial de su muerte deberá establecerse mediante los procedimientos forenses. #monstruodeatizapan #Feminicida #Alerta #ULTIMAHORA #EstadoDeMéxico #Atizapán #Feminicidio #Justicia #Noticias — Desierto digital (@SomosDesiertoMX) October 29, 2026

U kući su pronađeni raskomadani ljudski ostaci, lična dokumenta, obuća, nakit, torbe i ženska odeća.

Dokazi su bili toliko uznemirujući da su vlasti već u prvom saopštenju nagovestile da bi na imanju mogli biti pronađeni posmrtni ostaci više žrtava.

U podrumu, ali i zakopane u jednoj od prostorija kuće, nalazile su se kosti brojnih žena.

Muškarac, poznat i pod nadimcima "Kanibal" i "El Čino", skrivao je njihove ostatke širom imanja.

Tužilaštvo države Meksiko pronašlo je najmanje 4.300 fragmenata kostiju.

Istražitelji su otkrili i sveske sa različitim imenima, video-kasete i šminku.

Prizor zatečen u kući i policijski izveštaj podsetili su na slučaj "Čudovišta iz Ekatepeka", još jednog serijskog ubice otkrivenog samo tri godine ranije, takođe u državi Meksiko.

On je ljudske ostatke skrivao u osam kanti zapremine 20 litara, zalivenih cementom, kao i u plastičnim kesama i zamrzivaču.

"Čudovište iz Atizapana" priznalo je zločine samo nekoliko dana nakon hapšenja.

Priznao je ubistva žena, raskomadavanje njihovih tela, pa čak i da je jeo delove tela pojedinih žrtava.

⚫ Murió el “Monstruo de Atizapán”: acumulaba ocho sentencias por feminicidio 🚨 Andrés Filomeno Mendoza Celis murió a los 78 años en el penal de Tenango del Valle, Estado de México, donde permanecía preso por una serie de crímenes que conmocionaron al país. 🔎 Su caso salió a la luz en 2021, tras el feminicidio de Reyna González. En su domicilio, las autoridades localizaron miles de restos óseos y evidencias relacionadas con otras víctimas. ❗️Acumulaba ocho sentencias, incluida una de prisión vitalicia, por delitos que evidenciaron la dimensión de sus crímenes‼️ — DAVID ROMERO VARA (@DAVIDROMEROVARA) October 29, 2026

- Sve što želim jeste da kažem istinu. Uradio sam to, šta sada mogu - rekao je pred sudijom.

Prema njegovom svedočenju, žene je ubijao još od 1991. godine, uvek na isti način, ubodom nožem u srce, nakon čega bi raskomadao njihova tela, a delove i lične stvari skrivao po kući.

Među predmetima pronađenim u kući u Ulici Margaritas nalazile su se i lične karte dve žene koje su nestale 2016. i 2019. godine, Rubisele Galjegos i Flor Ninjive Viskaino.

U svesci koju je vodio nalazila su se imena više od 30 žena, ali je sud uspeo da dokaže njegovu umešanost u 19 ubistava.

Ubica je radio u gradskoj upravi Atizapana, u predgrađu Meksiko Sitija, a imao je i iskustva kao mesar, zbog čega je dobro poznavao način na koji se raskomadavaju tela.

Njegov obrazac ponašanja bio je uglavnom isti, posmatrao bi žene iz komšiluka, započinjao razgovore s njima i postepeno gradio prijateljski odnos.

Poslednja žrtva, Rejna Gonzales, bila je samohrana majka i vlasnica prodavnice mobilnih telefona u blizini njegove kuće.

Mendoza je često dolazio ispred njenog lokala i razgovarao s njom.

Njegov slučaj postao je poznat kao jedan od najtežih u istoriji Meksika, a zbog broja potvrđenih žrtava smatran je najplodnijim serijskim ubicom žena u toj zemlji.

Vrhovni sud pravde Meksika odlučio je da, u saradnji sa televizijskom kućom Televisa, njegovu priču pretoči u dokumentarnu seriju.

Cilj projekta bio je da podstakne raspravu i podigne svest o femicidu u Meksiku, ali i o društvu koje je ovom čoveku omogućilo da više od tri decenije nekažnjeno čini zločine.

U Meksiku se svakog dana ubije između 10 i 11 žena.

Mendoza je, na kraju, odslužio samo pet godina od doživotne kazne, odnosno kazne od 92 godine zatvora, kao i šest dodatnih kazni od po 55 godina zbog femicida, zločina povezanih sa nestancima i ubistvima.

Preminuo je iza zidina zatvora, u odeljenju namenjenom starijim zatvorenicima kojima je potrebna posebna nega.

Već godinu dana nalazio se u kritičnom zdravstvenom stanju zbog upale pluća i dijabetesa.

(Telegraf)

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