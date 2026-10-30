MINISTARSTVO odbrane Rusije saopštilo je da su uništeni utvrđeni položaji Oružanih snaga Ukrajine u zoni specijalne vojne operacije.

MOD Rusije

Ovo su izvele posade tenkova T-80BVM iz sastava grupe snaga „Istok”.

Prema navodima, ciljevi su se nalazili u Dnjepropetrovskoj oblasti. Otkrili su ih operateri izviđačkih dronova pomenute grupe. Na tim položajima nalazili su se ukrajinski operateri dronova, koji su upravljali sistemima za kontrolu bespilotnih letelica, vršili njihovo lansiranje i prihvat.

Tenkovske posade izvele su napad koristeći visokoeksplozivne parčadne granate kalibra 125 mm. Uspele su da unište skloništa i objekte, dok su u požaru koji je potom izbio izgoreli oprema za veze, antene i pripremljene neprijateljske bespilotne letelice.

Pored toga, eliminisane su i ukrajinske posade bespilotnih letelica koje su se nalazile u tom području. Time su onemogućene operacije neprijateljskih bespilotnih letelica u ovoj zoni. Isturene jedinice Oružanih snaga Ukrajine izgubile su deo svojih borbenih bespilotnih letelica i sredstava za vazdušno izviđanje.

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