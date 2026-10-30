OD KIJEVA DO CRNOG MORA! Rusi brutalno udarili na više frontova: Raznete fabrike dronova, raketni pogoni i brod sa vojnim teretom

RUSKA vojska izvela je udar na Kijevski radio-zavod, preduzeće za proizvodnju raketnih sklopova i komponenti, koje proizvodi delove za izviđačke i udarne dronove, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Foto: AI generated/ChatGPT

- Oružane snage Ruske Federacije izvele su tokom noći masovni udar visokopreciznim oružjem kopnenog baziranja i bespilotnim letelicama na preduzeća ukrajinske vojne industrije i energetske objekte koji obezbeđuju njihovo funkcionisanje, kao i na objekte lučke infrastrukture i pomorske brodove koji se koriste u interesu Oružanih snaga Ukrajine - istakli su.

Prilikom napada u Kijevu i Kijevskoj oblasti su pogođeni fabrika za proizvodnju raketnih sklopova i komponenti "Kijevski radio-zavod" i "Trimen-Ukrajina", koja proizvodi komponente za izviđačke i udarne bespilotne letelice, uključujući i dronove dugog dometa; pogon za sklapanje i skladištenje bespilotnih letelica "Fanplit", u kojem se proizvode i skladište bespilotne letelice dugog i srednjeg dometa tipa FP-1 i FP-2 kompanije "Fajer point": elektroenergetska trafostanica PS-330 "Novokijevska" u naselju Hotov, koja obezbeđuje funkcionisanje preduzeća ukrajinske vojne industrije u Kijevu.

U Dnjepropetrovskoj oblasti izveden je napad na elektroenergetsku trafostanicu PS-330 "Svetlo" u istoimenom naselju, koja obezbeđuje rad preduzeća vojne industrije u Dnjepru.

Osim toga, u vodama Crnog mora pogođen je brod za rasuti teret, koji je u luku "Odesa" dopremao vojnu opremu i robu dvostruke namene za Oružane snage Ukrajine.

(RT Balkan)

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