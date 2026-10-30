Svet

POBUNA U FRANCUSKOM ZATVORU: Zatvorenici odbili da se vrate u ćelije

T.J.

30. 10. 2026. u 10:42

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ZATVORENICI u kaznenom centru Grenobl-Vars u Francuskoj odbili su da se vrate u svoje ćelije, nakon čega je intervenisala Regionalna ekipa za intervenciju i bezbednost (ERIS), prenose danas francuski mediji.

ПОБУНА У ФРАНЦУСКОМ ЗАТВОРУ: Затвореници одбили да се врате у ћелије

Foto: JEAN-PIERRE CLATOT/AFP/Profimedia

Zatvorenici su juče popodne izazvali pobunu u znak osude zatvorskih uslova, a takođe su zahtevali smenu nove direktorke, prenosi danas "Figaro".

Zatvorenici su se oko 16.30 časova nalazili u dvorištu ustanove kada je njih 30-ak odbilo da se vrati u ćelije, zbog čega je uprava zatvora zatražila intervenciju elitne jedinice specijalizovane za uspostavljanje reda u zatvorskim sredinama.

Jedinice ERIS, koje intervenišu u zatvorima u slučaju nereda, izašle su na teren oko 18.30 časova i brzo, u roku od pola sata, vratile zatvorenike u ćelije.

Generalni kontrolor mesta lišenja slobode objavio je u julu hitne preporuke u vezi sa kaznenim centrom Grenobl-Vars zbog "pretrpanosti ustanove", podseća BFM.

- Više od trećine zatvorenika smešteno je po troje u ćeliji, sa dušekom na podu. Ova pretrpanost dovodi do ponižavajućih uslova zatvaranja, koji narušavaju dostojanstvo pritvorenika - saopštila je tada nezavisna administrativna vlast.

Francuski zatvori su redovno na meti kritika različitih organizacija zbog uslova života zatvorenika, a Zaštitnik građana osudio je 2024. godine "nedostojne uslove pritvora" u okružnim zatvorima zbog prenatrpanosti.

Francuski zatvori su 1. septembra imali 90.020 zatvorenika, što predstavlja novi rekord.

Prema podacima Saveta Evrope iz 2025. godine, Francuska je u vrhu liste evropskih zemalja po gustini naseljanosti zatvora.

Izjednačena je sa Turskom (131 pritvoreno lice na 100 mesta), ispred Hrvatske (123) i Italije (121).

(Tanjug)

BONUS VIDEO: NAJVEĆI ZATVOR U AMERICI: Pogled iznutra na El Salvador

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