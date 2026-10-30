OGLASILA SE AMBASADORKA ITALIJE: Helikopter EUFOR-a se srušio neposredno posle poletanja
AMBASADORKA Italije u Bosni i Hercegovini Sara Eti Kastelani izjavila je da okolnosti pada helikoptera EUFOR kod Brčkog još nisu razjašnjene, ali da je, prema prvim informacijama, do nesreće došlo tokom poletanja sa aerodroma u Brčkom ili neposredno nakon toga.
Kastelani je to izjavila u četvrtak uveče tokom direktnog uključenja u italijansku televiziju Tg4, dok je bila na putu ka mestu nesreće.
- Nažalost, ovaj helikopter vojne misije EUFOR Altea srušio se danas popodne na severoistoku zemlje. EUFOR je potvrdio da je reč o helikopteru italijanske vojske - kazala je ambasadorka.
U nesreći su poginule četiri osobe, dok je povređeno 11 pripadnika EUFOR-a, svi iz Italije, javlja Kliks.
- Okolnosti nesreće još nisu jasne, a do nje je navodno došlo tokom poletanja sa aerodroma u Brčkom, dakle neposredno nakon toga - dodala je ambasadorka.
Ona je navela da se u helikopteru nalazilo 15 Italijana i da je Italija trenutno na čelu misije, zbog čega je u BiH angažovano više letelica italijanske vojske.
Ministarstvo odbrane Italije saopštilo je da su u padu helikoptera CH-47 Činuk u Goricama kod Brčkog poginula četiri pripadnika italijanske vojske.
Među stradalima su dvojica pripadnika Avijacije Kopnene vojske i dva člana Dobrovoljačkog vojnog korpusa italijanskog Crvenog krsta.
EUFOR je saopštio da se helikopter nalazio na rutinskoj obuci, kao i da će biti sprovedena detaljna istraga kako bi se utvrdio uzrok nesreće.
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