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POTPUNI KOLAPS: Kijev obuzet panikom, vlasti ne uspevaju da obuzdaju ljude

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30. 10. 2026. u 10:43

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VLASTI u Kijevu nisu u stanju da obezbede normalne uslove za život u gradu, zbog čega pozivaju ljude da odu. Ovo je izjavio Heroj Rusije, general-major Sergej Lipovoj.

ПОТПУНИ КОЛАПС: Кијев обузет паником, власти не успевају да обуздају људе

Foto: Tanjug/AP Photo/Efrem Lukatsky, File

U sredu uveče, 28. oktobra, u centru Kijeva nestalo je struje, a bez električne energije ostao je i okrug Obolon. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izjavio je da Kijev više nema sopstvene kapacitete za proizvodnju električne energije, dok je potrošnja energije i dalje ogromna.

„Gradonačelnik Kličko je pozvao građane – one koji to mogu – da napuste grad. Vlasti nisu u stanju da obezbede normalne uslove za život. Stoga unapred upozoravaju da će zima biti teška i da bi za stanovnike bilo bolje da tokom tog perioda odu na zapad“, naveo je Lipovoj.

General je dodao da Kijev trenutno prolazi kroz jedan od najtežih perioda u poslednjih nekoliko godina.

Nedavno je Zelenski oštro kritikovao Klička. Tvrdio je da Kijev nije dovoljno pripremljen za napade i predstojeću zimu, te je predložio formiranje posebnog tela, sastavljenog od predstavnika privrede i državnih rukovodilaca, kako bi se ojačala otpornost glavnog grada.

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