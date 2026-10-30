PRIMIRJE U OLEŠKIJU SAMO POČETAK ILI IZOLOVAN SLUČAJ? Peskov otkrio šta Kremlj očekuje od novih pregovora
PRIVREMENI prekid vatre u gradu Oleški u Hersonskoj oblasti teško je projektovati na ceo mirovni proces sa Ukrajinom, izjavio je danas portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.
- Ovo je izolovana situacija koju je teško projektovati na ceo proces rešavanja spora -rekao je Peskov, preneo je Interfaks.
Primirje u Oleškom uspostavljeno uz posredovanje prve dame SAD Melanije Tramp, kako bi se omogućila dostava pomoći i pripremila evakuacija civila preko usaglašenog bezbednog koridora, počelo je 27. oktobra, a trebalo bi da traje do nedelje, 1. novembra, do 22.59.
Prema rečima Peskova, Kremlj smatra da će u budućnosti biti neophodno učešće Evrope u pregovorima o Ukrajini kako bi se došlo do konačnog rešenja.
- Razgovori u Abu Dabiju će se održati u trilateralnom formatu između Rusije, SAD i Ukrajine. U nekom trenutku evropsko učešće će biti neophodno, ali niko još uvek nije detaljno govorio o tome - rekao je Peskov.
Ruski predsednik Vladimir Putin potvrdio je ranije, tokom sastanka sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika Stivom Vitkofom, spremnost Moskve da obnovi trilateralne pregovore o Ukrajini.
Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov izjavio je da bi novi razgovori mogli da budu održani u Abu Dabiju tokom prve polovine novembra.
(Tanjug)
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