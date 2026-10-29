Svet

MOSKVA STREPI OD UKRAJINSKIH UDARA: Uveden specijalni režim za glavni aerodrom

29. 10. 2026. u 23:33

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NA aerodromu „Šeremetjevo“ uvedena su privremena ograničenja za prijem i otpremu vazduhoplova, saopštila je Ruska federalna agencija za vazdušni saobraćaj (Rosavijacija).

МОСКВА СТРЕПИ ОД УКРАЈИНСКИХ УДАРА: Уведен специјални режим за главни аеродром

Unsplash

 - Aerodrom ’Šeremetjevo’. Uvedena su privremena ograničenja za prijem i otpremu vazduhoplova. Ograničenja su neophodna radi obezbeđivanja bezbednosti vazdušnog saobraćaja - navodi se u saopštenju.

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RUSKI pronalazači osmislili su sistem za odbranu od ukrajinskih dronova koji se montira na vojni šlem ili kacigu, a oružjem bi moglo da se upravlja bez upotrebe ruku – ugrizom za usnik ili glasovnom naredbom. Kako piše nemački Bild, reč je o rešenju opisanom u novom ruskom patentu, ali zasad nema dokaza da je sistem uspešno testiran ili da se koristi u ruskoj vojsci.

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