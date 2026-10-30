PORUKA IZ KREMLJA: Putin je spreman

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin spreman je za telefonski razgovor sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom i nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

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Odgovarajući na pitanje novinara šta bi se dogodilo ukoliko bi Makron ili Merc pozvali Kremlj, Peskov je za Telegram kanal "Junašev lajv" rekao da bi Putin prihvatio poziv.

"On bi se takođe javio na telefon. Otvoren je za dijalog sa svima", rekao je Peskov.

On je naveo da iz Kijeva još nije stigao poziv za telefonski razgovor Putina i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

"Još niko nije zvao", rekao je Peskov, odgovarajući na pitanje da li bi Putin razgovarao sa Zelenskim ukoliko bi ukrajinski predsednik pozvao Kremlj.

Putin je u utorak telefonom razgovarao sa predsednikom Finske Aleksandrom Stubom i premijerom Norveške Jonasom Garom Stereom.

Tokom tih razgovora, ruski predsednik je poručio da će se uvek odazvati na njihove telefonske pozive.

(Tanjug)

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