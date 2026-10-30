Svet

IZBORI U SAD: Otkrivena zavera o prevari na Aljasci

D.D.

30. 10. 2026. u 09:10

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AKTIVISTI Demokratske stranke su svesno i namerno na glasački listić stavili lažnog kandidata, koji se zove isto kao i aktuelni republikanski senator na Aljasci, kako bi uticali na predstojeće glasanje, objavio je "Njujork tajms".

ИЗБОРИ У САД: Откривена завера о превари на Аљасци

Foto: Edwin Remsberg / VWPics / Profimedia

List inače naklonjen demokratama došao je u posed SMS poruka i dokumenata koji su deo savezne tužbe protiv Meri Peltole i njene kampanje, a na kojima se vidi da su mesecima tražili osobu po imenu "Den Saliven" kako bi je kandidovali za Senat i tako podelili republikanske glasove.

"Plan je uspeo. Proletos je kandidaturu za Senat objavio penzionisani učitelj iz malog ribarskog sela na jugu Aljaske, dostupnog samo iz vazduha i s mora. On se zove Den Dž. Saliven", navodi njujorški list.

Na predstojećim izborima 3. novembra biraće se 35 od 100 članova Senata. Aktuelni senatori sa Aljaske su Lisa Murkovski i Den S. Saliven, oboje republikanci. Kako bi izbegla poraz u prethodnom izbornom ciklusu, zbog spora sa tadašnjim i današnjim predsednikom Donaldom Trampom, Murkovski je prihvatila predlog demokrata da Aljaska pređe na "rangirano glasanje".

Umesto tradicionalnog zaokruživanja samo jednog kandidata, ovaj listić predviđa da birači upišu ko im je prvi, drugi, treći itd. izbor.

To sada predstavlja problem za Salivena, jer bi novi način glasanja u kombinaciji sa "dvojnikom" mogao da prevari njegove pristalice i donese pobedu Peltoli.

Kako se ispostavilo, "Njujork tajms" je do ovih saznanja došao preko Elise Rios, dugogodišnje pomoćnice Peltole i donedavne šefice njene kampanje, koja je otpuštena u avgustu. Rios kaže da sama Peltola nije učestvovala u šemi, ali je znala za nju.

"Svašta se priča, ali birači treba da imaju celu sliku pre nego što odluče", rekla je Rios za njujorški list.

Ovakva taktika manipulisanja listićima smatra se prljavim trikom ali nije protivzakonita sama po sebi. Laganje na sudu o tome, međutim, jeste.

Kada je odeljenje za građanska prava Ministarstva pravde otvorilo istragu u ovaj slučaj, demokrate su povikale da se radi o "represiji" i insistirale da ništa nisu skrivile. Peltola i njeni saradnici, kao i advokati kampanje i stranke, zaklinjali su se da nemaju ništa sa kandidaturom Salivenovog "dvojnika".

Po navodima njujorškog lista, međutim, kampanja je organizovala "tajna putovanja po zabitima Aljaske tajanstvenog operatera sa Srednjeg Zapada, koji se predstavljao lažnim imenom i uz pivo u kafanama iznosio predlog potencijalnim kandidatima".

Mada pravosuđe ne može da menja listić ili diskvalifikuje Peltolu, njeni advokati i radnici kampanje mogli bi da se suoče sa saveznim optužnicama za krivično delo "zavera za uskraćivanje prava", čak i ako ona pobedi na izborima.

Posle teksta u Njujork Tajmsu se oglasila i Murkovski, prozivajući Peltolu i njenu kampanju za obmanu glasača.

- Aljaskanci zaslužuju istinu od Meri i njene kampanje, a ono što smo videli je niz laži i zataškavanja i kulture obmane kojoj apsolutno nije mesto ni u našim izborima, ni među izabranim zvaničnicima - izjavila je Murkovski.

Demokratama je potrebno da na predstojećim izborima dobiju ukupno četiri mesta u Senatu više nego što imaju sada, ako žele da kontrolišu taj dom Kongresa.

(RT Balkan)

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