ŠKOLSKI AUTOBUS SA 20 DECE UDARIO U ZID KUĆE: Teška nesreća u Nemačkoj, ima povređenih

ŠKOLSKI autobus koji je prevozio oko 20 dece udario je jutros u zid kuće u Bad Oldeslou, u nemačkoj pokrajini Šlezvig-Holštajn, a tačan broj i težina povreda još nisu poznati.

Foto: Credit: Richie Sanders / Alamy / Profimedia

Nesreća se dogodila oko 7.20 časova u Ulici Zilcberg, kada je autobus iz za sada nepoznatih razloga prešao preko kružnog toka i udario u zid kuće, preneo je "Bild".

Vozač je nakon nesreće ostao zarobljen u autobusu, a žena i nekoliko putnika su povređeni, potvrdila je policija.

Tačan broj povređenih još nije utvrđen. Hitne službe, vatrogasci i policija nalaze se na mestu nesreće, a područje je ograđeno.

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