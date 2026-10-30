OVO SU ŽRTVE TRAGEDIJE U BRČKOM: Helikopter se oteo kontroli i srušio - porodice zavijene u crno (FOTO/VIDEO)

ČETVORO poginulih u padu italijanskog vojnog helikoptera u Bosni su narednici vazduhoplovstva Simone Ruđa, rodom iz Salerna, i Klaudio Markezi, iz Orvijeta, zatim poručnik Franko Adrijano Zekilo, iz Lombardije, i narednica Laura Prokači, iz Andrije. Zekilo i Prokači su bili pripadnici Dobrovoljačkog vojnog korpusa Italijanskog crvenog krsta (CRI).

Foto: Društvene mreže

U večernjim satima, ministar Gvido Krozeto izdao je saopštenje o tragediji u Bosni:

- Sačekali smo da porodice budu obaveštene o tragičnoj smrti njihovih najmilijih; želeli smo da poštedimo stotine drugih porodica sati neizvesnosti i strepnje dok su čekale da saznaju identitet stradalih.

Vest o pogibiji četvoro pripadnika italijanske vojske, koji su bili angažovani u okviru misije EUFOR Altea, izazvala je uznemirenost kod stotina ljudi čiji su bližnji služili u Bosni i Hercegovini.

- Već satima, zajedno sa Generalštabom odbrane, Generalštabom kopnene vojske i Komandom za združene operacije, pratim stanje 11 povređenih osoba koje su trenutno hospitalizovane u Brčkom i Tuzli. Na te lokacije uputili smo italijansko vojno medicinsko osoblje kako bi pomno pratili stanje naših pripadnika. Sutra ujutru, načelnik Generalštaba odbrane i ja otputovaćemo u Bosnu kako bismo posetili naše povređene pripadnike i ostatak naših snaga, u pratnji dodatnih italijanskih vojnih medicinskih stručnjaka. Pružićemo svaku moguću podršku onima koji su služili, a kojima je sada pomoć potrebna. Saosećamo u bolu sa porodicama narednika Simonea Ruđe, narednika Klaudija Markezija, poručnika Franka Adrijana Zekila iz Dobrovoljačkog vojnog korpusa Italijanskog crvenog krsta (CRI) i narednice Laure Prokači iz Dobrovoljačkog vojnog korpusa Italijanskog crvenog krsta (CRI) - koji su svi izgubili živote služeći Italiji, sektoru odbrane i vojsci - rekao je Krozeto, i dodao:

- Bol i patnja izazvani ovim tragičnim događajem dovešće do izmena u našim planovima za obeležavanje Dana oružanih snaga, 4. novembra.

"Selo odbrane" čije je otvaranje bilo predviđeno za sutra, više neće biti mesto održavanja proslave u čast Oružanih snaga.

Umesto toga, postaće prostor gde ljudi mogu da izraze svoju bliskost sa poginulima -Simoneom, Klaudijom, Frankom i Laurom - kao i sa njihovim porodicama i Oružanim snagama, bilo putem molitve, polaganja cveća, ostavljanja poruka ili jednostavnim prisustvom.

Dve žrtve iz redova Italijanskog crvenog krsta bili su lekar i medicinska sestra, saopštila je ova organizacija, dodajući da je treći član Italijanskog crvenog krsta, deo tima za medicinsku evakuaciju, povređen.

- Bol zbog gubitka naše dvoje kolega ne može se opisati rečima; već pružamo podršku njihovim porodicama - izjavio je predsednik Italijanskog crvenog krsta, Rozario Valastro.

Snimljen pad italijanskog helikoptera u Brčkom

Italijanski helikopter tipa CH-47 srušio se dok je bio angažovan u okviru operacije "EUFOR Altea" (vojne snage Evropske unije u Bosni i Hercegovini); uzrok nesreće je trenutno predmet istrage.

Saučešće su izrazili predsednik Republike Serđo Matarela, premijerka Đorđa Meloni, kao i brojne političke stranke i javni zvaničnici.

Na snimku nastalom iz neposredne blizine vidi se kako helikopter leti na maloj visini, a zatim se nekoliko puta okreće u vazduhu pre nego što se sruši. Ipak, uzrok nesreće za sada nije moguće utvrditi samo na osnovu dostupnih kadrova.

Helikopter se srušio oko 16 časova, tokom rutinske operacije na području Brčkog, saopštio je EUFOR. Prema dosadašnjim informacijama, svi poginuli i povređeni su italijanski državljani.

Iz EUFOR-a je potvrđeno da je pokrenuta detaljna istraga koja bi trebalo da rasvetli okolnosti nesreće i utvrdi šta je dovelo do pada letelice.

(Kurir)

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