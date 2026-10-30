PUCA ANTIRUSKA BARIJERA U NEMAČKOJ?! Vadeful neće okretati leđa Lavrovu, pristaje na zajedničku fotografiju
NEMAČKI ministar spoljnih poslova Johan Vadeful izjavio je da neće izbegavati eventualno zajedničko fotografisanje sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom tokom sastanka šefova diplomatija Grupe 20 (G20) u Atlanti.
- Na skupovima poput ovog, na kojima se okupljaju velike industrijske zemlje i zemlje u razvoju, zajedničko fotografisanje je uobičajeno. Jedan od ključnih zadataka ministara spoljnih poslova jeste da razgovaraju jedni sa drugima - rekao je Vadeful, prenosi "Špigel".
Odgovarajući na pitanje novinara kakvu bi simboliku imala zajednička fotografija sa Lavrovom, u petoj godini rata u Ukrajini, Vadeful je podsetio da se sa ruskim ministrom bilateralno sastao na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u septembru u Njujorku, kada su takođe napravljene zajedničke fotografije.
On je naglasio da je važnije od fotografisanja ono o čemu će ministri razgovarati.
- Između Nemačke i Rusije nema normalnosti, jer Rusija nastavlja da napada Ukrajinu i ugrožava bezbednost Evrope -poručio je Vadeful, dodajući da će taj stav jasno izneti i u Atlanti.
Prema njegovim rečima, sastanak G20 treba iskoristiti za slanje jasne poruke Moskvi da odustane od rata, kao i za razgovore o mogućnosti postizanja dogovora o režimu plovidbe Crnim morem, kako bi se omogućio transport žitarica iz Ukrajine i Rusije ka zemljama globalnog juga.
Stav Vadefula razlikuje se od pozicije nemačkog vicekancelara i ministra finansija Larsa Klingbajla, koji je krajem avgusta, na sastanku ministara finansija G20 u Ešvilu u SAD, odbio mogućnost zajedničkog fotografisanja sa ruskim predstavnicima, navodi nemački list.
- -Jasno kritikovati, otvoreno se raspravljati i izneti oštre reči o ovom ratu – da. Ali zajednička porodična fotografija bila bi korak predaleko - izjavio je tada Klingbajl.
On je, kako navodi "Špigel", pokušao da ubedi ostale evropske članice G20 da bojkotuju zajedničko fotografisanje sa ruskim predstavnicima, što je na kraju rezultiralo fotografijom evropskih ministara bez ruske delegacije.
Ministri spoljnih poslova G20 u Atlanti razgovaraće o geopolitičkim krizama i njihovim posledicama po svetsku ekonomiju. Sastanak bi mogao da posluži kao svojevrsna proba za samit lidera G20, koji će biti održan 14. i 15. decembra u Majamiju.
(Tanjug)
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